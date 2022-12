Essaouira à l’heure du Festival des femmes d'Al-Hadra et Al-Hal

Du 23 au 24 décembre, la ville d'Essaouira vit au rythme du Festival des femmes d’Al-Hadra et Al-Hal Music après une longue absence due à la pandémie de Covid-19.



Pour cette édition, les organisateur ont invité le public à un voyage mystique via la musique spirituelle chantée et jouée par des femmes et qui porte les spectateurs dans une transe musicale et civilisationnelle.



Selon un communiqué des organisateurs de ce festival, cette édition accueillie par le Centre culturel collectif d'Essaouira, est marquée par un programme artistique riche ainsi que des expositions et des séminaires sur le soufisme dans les religions monothéistes, auxquels participent des chercheurs universitaires spécialisés dans la pensée soufie.



Mme Latifa Boumzog, présidente de l'Association des civilisations d’Essaouira et directrice du festival, a déclaré que cette édition se caractérise par une nouvelle vision afin de consolider l'esprit de convergence et de tolérance dans la ville et entre les civilisations. Et d’ajouter que cette année, le festival sera marqué par des performances artistiques distinguées, telles que la présentation de «Banat Lalla El Manana de Larache», «Banat Aissaoua» de Marrakech, Gnaoua Essaouira, Hamadcha Essaouira et Nass El Ghiwane de Casablanca.