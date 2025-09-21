Augmenter la taille du texte
Espagne : Le Real Madrid reçu cinq sur cinq, Mbappé inarrêtable

Dimanche 21 Septembre 2025

Imparable Mbappé! L'attaquant star du Real Madrid, à nouveau décisif samedi à domicile face à l'Espanyol Barcelone (2-0), a permis au géant madrilène de rester seul leader du championnat espagnol avec un bilan parfait de cinq victoires en cinq journées.

Insatiable, le buteur français, bourreau de l'OM mardi en Ligue des champions avec deux pénalties (2-1), a fait le break en début de seconde période d'une frappe tendue de l'extérieur de la surface (47e, 2-0).

Son neuvième but en huit matches toutes compétitions confondues en club et en sélection.
Le défenseur brésilien Eder Militao avait ouvert le score en première mi-temps d'un missile du droit en pleine lucarne (22e, 1-0), plaçant le Real (1er, 15 points) sur la route d'un cinquième succès en cinq journées.

Le club madrilène, seul leader avec ce bilan parfait, prend ainsi cinq longueurs d'avance sur son rival, le FC Barcelone (2e, 10 points), qui reçoit Getafe (6e, 9 points) dimanche (21H).
L'entraîneur basque Xabi Alonso, qui avait choisi d'aligner un onze très offensif en 4-4-2 avec les titularisations des jeunes Gonzalo Garcia et Franco Mastantuono, reste invaincu en championnat depuis son arrivée sur le banc merengue.

L'ex-milieu de terrain de la Roja a également enregistré deux bonnes nouvelles en fin de match, avec les retours sur le terrain de l'Anglais Jude Bellingham, remis de son opération de l'épaule, et de l'international français Eduardo Camavinga, touché à la cheville en début de saison.

Plus tard samedi soir, Villarreal (3e, 10 points) s'est relancé en Liga après deux défaites consécutives (face à l'Atlético puis Tottenham, en C1) en renversant (2-1) Osasuna (12e, 6 points) grâce aux deux anciens de Ligue 1 Georges Mikautadze et Pape Gueye.

L'ex-coéquipier du Sénégalais à l'OM, Alexis Sanchez, 36 ans, a lui donné de l'air au Séville FC (8e, 7 points), en offrant un succès étriqué (2-1) au club andalou sur la pelouse d'Alavés (9e, 7 points), tandis que l'ancien Rennais Baptiste Santamaria a été le grand artisan de la victoire solide (2-0) de Valence (10e, 7 points) contre l'Athletic Bilbao (7e, 9 points), avec un but et une passe décisive.

Dans l'après-midi, Gérone, qui disputait la Ligue des champions la saison dernière, s'est enfoncé dans la crise en concédant un humiliant revers (4-0) sur sa pelouse face au promu Levante, en supériorité numérique à onze contre neuf pendant toute la deuxième mi-temps.
Le petit club catalan reste lanterne rouge, avec un seul point glané face au Celta Vigo le week-end dernier, et quatre défaites.

La veille, la Real Sociedad (18e, 2 points) s'est inclinée (3-1) face au Betis Sévile (5e, 9 points) et demeure relégable, sans la moindre victoire en cinq rencontres.

Hommage à Abderrahim Ouhida

Le stade Santiago Bernabéu a vibré d’une émotion particulière, samedi. À quelques minutes du coup d’envoi face à l’Espanyol Barcelone, le Real Madrid a rendu un hommage bouleversant à Abderrahim Ouhida, jeune Marocain devenu malgré lui le visage d’un drame national.
Abderrahim a vu son destin basculer lors du terrible séisme d’Al Haouz en 2023, qui lui a arraché ses parents, ses frères et son grand-père. Quelques jours après la catastrophe, son témoignage, livré aux caméras alors qu’il portait le maillot du Real Madrid, avait bouleversé la planète entière.
Le club madrilène n’a pas oublié. Après l’avoir invité à un match de Ligue des champions contre l’Olympique de Marseille, il l’a accueilli comme l’un des siens. Samedi, l’émotion était à son comble lorsque le Bernabéu tout entier s’est levé pour saluer la mémoire de sa famille et la résilience de ce jeune garçon.
Au-delà du geste symbolique, le Real Madrid a choisi d’accompagner Abderrahim dans son avenir. Selon plusieurs sources, il a intégré l’académie du club, avec une prise en charge complète de sa scolarité en Espagne. Une manière, pour l’institution merengue, de transformer une histoire de douleur en une promesse d’espoir.

Libé

Tags : Espagne, Mbappé, Real Madrid

International

