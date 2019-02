Epreuve oujdie pour le Wydad

Le bal de la 20ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, s’ouvrira aujourd’hui à partir de 15 heures avec la programmation de deux rencontres, à savoir MAT-OCS et MCO-WAC.

Pour ce qui est de ce dernier match qui aura lieu à huis clos au terrain municipal à Oujda, il s’annonce sous de bons auspices entre deux protagonistes qui ne font qu’engranger les points ces derniers temps. Les Oujdis, qui se sont ressaisis de la plus belle des manières en alignant trois précieuses victoires, entretiennent l’espoir légitime de conserver cette cadence qui leur permettra de rester en haut du tableau.

Néanmoins, ce ne sera pas une tâche aisée devant un sacré leader, pas prêt du tout à lâcher du lest. Avec 42 unités au compteur, les Rouges auront à cœur de creuser davantage l’écart et pourquoi pas plier les débats de ce championnat prématurément pour se focaliser au maximum sur l’épreuve continentale.

A ce propos, il y a lieu de souligner que le WAC devra disputer son match de la 21ème journée contre le MAT lundi prochain avant de se déplacer à Abidjan pour affronter le 9 mars l’équipe ivoirienne de l’ASEC Mimosas pour le compte de la 5ème journée du groupe A de la Ligue africaine des clubs champions.

Pour cette confrontation MCO-WAC, les dirigeants oujdis se feront certainement des regrets car elle aurait pu laisser un joli pactole dans les caisses du Mouloudia mais les surexcités ont tout fait, fâcheux actes de hooliganisme lors du derby de l’Oriental, pour priver l’équipe de rentrées pécuniaires.

Au sujet du deuxième match devant mettre aux prises, au stade Saniet Rmel à Tétouan, le MAT avec l’OCS, les deux équipes l’aborderont avec beaucoup d’appréhension. Les locaux n’ont pas droit à l’erreur et se trouvent plus que jamais acculés à la victoire pour se dégager de la zone de relégation, alors que les Safiots, qui ont enregistré une série de contre-performances, doivent absolument tirer leur épingle du jeu afin de rester, en attendant des jours meilleurs, parmi les abonnés du ventre mou du classement.

Il convient de signaler en dernier lieu que les péripéties de cette journée se poursuivront samedi avec deux matches, RCOZ-FUS à 15h00 et DHJ-KACM à 18h00. Autant de rencontres sont prévues dimanche, en l’occurrence CRA-IRT (15h00) et FAR-CAYB (17h00), alors que mercredi 6 mars, le Raja jouera l’OCK (15h00) et le HUSA affrontera la RSB (19h00).

Ces deux matches ont été ajournés en raison de la programmation ce dimanche des rencontres de la quatrième journée du groupe B de la Coupe de la Confédération (GP B) avec RSB-Raja et HUSA-Otoho d’Oyo du Congo.