Entretiens parlementaires maroco-sud-coréens à Séoul

Une délégation parlementaire marocaine s'est entretenue, lundi, avec le Premier vice-président de l'Assemblée nationale de la Corée du Sud, Lee Jo-young, sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, ainsi que sur des questions d'intérêt commun.

La rencontre s'est tenue en marge de la participation de la délégation de la Chambre des représentants, relevant de la section parlementaire marocaine au sein de l'Association internationale des parlementaires pour la paix (AIPP), aux travaux du sommet mondial 2019 de la Fédération internationale pour la paix universelle (FPU) qui s'est tenu à Séoul du 7 au 11 février sous le thème «Paix, sécurité et développement humain».

Lors de cet entretien, qui s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Maroc à Séoul, Chafik Rachadi, la délégation marocaine a mis en exergue l'excellence des relations qui unissent le Maroc et la Corée du Sud depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1962, soulignant la dynamique remarquable qui a marqué l'année 2018 en termes d'échanges de visites de haut niveau entre les deux pays.

Concernant la coopération parlementaire, les membres de la délégation marocaine ont souligné l’importance de tenir le Forum économique parlementaire entre la Chambre des représentants du Maroc et l’Assemblée nationale coréenne avec la participation des opérateurs économiques, conformément au mémorandum d’entente signé par le président de la Chambre des représentants, Habib El Maliki, lors de sa visite à Séoul en mai dernier, en vue de promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

La délégation marocaine a souligné également l’importance de ce forum pour promouvoir la communication entre les deux pays et renforcer les moyens de coopération et d’action commune.

Pour sa part, le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la Corée a salué les progrès considérables accomplis par le Maroc sous la direction clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant que sa dernière visite au Maroc lui avait permis de découvrir les divers aspects du progrès réalisé par le Royaume.

Le responsable coréen a réitéré son soutien aux efforts du Maroc pour trouver une solution à la question du Sahara dans le cadre des Nations unies, ajoutant que le remarquable retour du Maroc au sein de l'Union africaine offre l'occasion pour les deux pays de développer une coopération triangulaire entre le Maroc, la Corée du Sud et l'Afrique.

Il a également mis en avant l'importance de la position géostratégique du Maroc, qui constitue une porte d'entrée sur l'Afrique et un pont entre l'Europe et le Moyen-Orient, exprimant à cette occasion l'intérêt des hommes d'affaires sud-coréens pour l'investissement au Maroc, notamment dans les secteurs industriel et commercial.

La réunion a également été l'occasion de discuter de l'importance de développer la coopération décentralisée dans les secteurs de l'industrie, du commerce et du tourisme, en plus de l'échange d'expériences et d'expertises.