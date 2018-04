Engagement des associations et des organisations professionnelles à défendre l'intégrité territoriale du Royaume

Des associations et organisations professionnelles ont affirmé leur engagement ferme et renouvelé en faveur du consensus national pour la défense de l'intégrité territoriale du Maroc, soulignant la position unifiée du Royaume quant à la question du Sahara marocain et sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire.

Dans un communiqué publié à l'issue de la deuxième session de son assemblée générale, tenue les 7 et 8 avril, l'Ordre national des médecins a exprimé "sa condamnation et son rejet de toutes les manœuvres et complots ourdis par les adversaires de l'intégrité territoriale (...) visant la modification du statut dans la région", réaffirmant sa détermination à faire face à toutes les manœuvres sordides visant à porter atteinte à la souveraineté du Royaume. "L'intégrité territoriale du Maroc fait partie des constantes nationales", souligne le communiqué, faisant remarquer que cette étape cruciale impose une responsabilité historique pour toutes les forces vives pour s'unir et privilégier l'intérêt suprême du pays, sous la Sage Conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, la Fédération des Chambres marocaines de commerce, d'industrie et de services a condamné les agissements dangereux du "polisario", en violation de la souveraineté marocaine et dans le but de modifier le statut de la région, appelant le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et le Conseil de sécurité à prendre des mesures et des décisions fermes contre la présence illégale des éléments du "polisario" dans la région. Le Maroc demeure attaché à la légalité internationale et aux résolutions du Conseil de sécurité pour trouver une solution au conflit artificiel au Sahara marocain et n'a pas cédé aux provocations répétées du "polisario", qui constituent une menace pour la stabilité de la région et un défi à la communauté internationale, indique la Fédération dans un communiqué.

Pour sa part, l'Association Ribat El Fath pour le développement durable a souligné la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les forces vives de la nation et la mobilisation du peuple marocain pour faire face à toutes les tentatives et manœuvres des adversaires de l'intégrité territoriale, soulignant que la conjoncture actuelle nécessite plus de vigilance et la mise en place d'une nouvelle stratégie globale à tous les niveaux pour faire face aux adversaires de l'unité territoriale et ceux qui sont derrière eux.

L'Association a souligné que les provocations des adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc font fi des engagements internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, qui doit assumer l'entière responsabilité et prendre la résolution adéquate à cet égard, soulignant la nécessité de poursuivre la démarche diplomatique marocaine, aux côtés de toutes les composantes de la société civile, afin de contrecarrer ces manœuvres. L'alliance syndicale a, de son côté, souligné que ces comportements lâches et non-responsables reflètent la véritable confusion éprouvée par le "polisario" face aux succès impressionnants et multiples du Royaume au niveau diplomatique et le rejet de la thèse séparatiste.

"La poursuite de telles provocations, qui tentent de modifier le statut historique et juridique de la zone tampon, qui fait partie intégrante du territoire national, engage le Maroc à s'impliquer de manière urgente pour la défense de son intégrité territoriale", conclut-on.