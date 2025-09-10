En dépit d’une amélioration de l'activité industrielle en juillet 2025 : Les carnets de commandes restent inférieurs à la normale

Les industriels anticipent toutefois une hausse de la production et des ventes au cours des trois prochains mois, selon BAM

L'activité industrielle a connu une amélioration au cours du mois de juillet 2025, selon les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib menée auprès d’un échantillon représentatif comprenant près de 400 entreprises industrielles.A l’exception du «textile et cuir» où les ventes auraient stagné, la production et les ventes auraient ainsi progressé dans toutes les branches, a indiqué la Banque centrale soulignant que « le taux d’utilisation des capacités (TUC) aurait légèrement augmenté à 79%, après 78% le mois précédent.L’enquête, menée du 1er août au 3 septembre 2025, montre que les commandes auraient enregistré une hausse, reflétant des progressions dans l’«agroalimentaire» et dans la «mécanique et métallurgie», une stagnation dans la «chimie et parachimie» et une baisse dans le «textile et cuir».Les résultats établis sur la base d’un taux de réponse de 58%, révèlent en outre que les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale, traduisant un niveau supérieur à la normale dans l’«agroalimentaire», normal dans la «mécanique et métallurgie» et inférieur à la normale dans le «textile et cuir» et dans la «chimie et parachimie».Selon les prévisions des industriels, la production et les ventes devraient enregistrer une hausse au cours des trois prochains mois dans toutes les branches, à l’exception du «textile et cuir» où il est prévu une stagnation.Dans le détail, la production de la branche «agroalimentaire» aurait progressé au titre du mois de juillet dernier, tandis que le TUC se serait situé à 74%. Durant la même période, les ventes se seraient accrues aussi bien sur le marché local qu’étranger.Quant aux commandes, les résultats de l’enquête suggèrent qu’elles auraient augmenté, avec un carnet qui se serait situé à un niveau supérieur à la normale.Les chefs d’entreprise opérant dans cette branche anticipent une hausse de la production et des ventes au cours des trois prochains mois.Toujours selon Bank Al-Maghrib, la production de la branche «textile et cuir» aurait enregistré, en juillet 2025, une hausse dans l’ensemble des sous-branches à l’exception de l’«industrie textile» où elle aurait stagné. Le TUC se serait ainsi établi à 81%.De l’avis des industriels de cette branche, les ventes auraient stagné, reflétant une stabilité dans l’«industrie textile», une baisse dans l’«industrie de l’habillement et des fourrures» et une hausse dans l’«industrie du cuir et de la chaussure».A l’exception de l’«industrie du cuir et de la chaussure» où elles auraient augmenté, les commandes auraient affiché un repli dans l’ensemble des sous-branches, ont-ils indiqué, tandis que les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale.Bien que les industriels s’attendent à une stagnation de la production et des ventes au cours des trois prochains mois, une entreprise sur quatre considère que l’évolution future de la production est incertaine.En juillet 2025, la production de la «chimie et parachimie» aurait affiché un accroissement, tandis que le TUC se serait établi à 78%.Au cours de la même période, les patrons de cette branche pensent que les ventes auraient augmenté, recouvrant un accroissement sur le marché local et un recul sur le marché étranger, alors que les commandes auraient stagné avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale.Selon l’enquête, les entreprises anticipent une hausse de la production et des ventes au cours des trois mois à venir.Enfin, la production de la «mécanique et métallurgie» aurait progressé et le TUC se serait établi à 88%, les ventes se seraient accrues aussi bien sur le marché local qu’étranger et les commandes auraient augmenté, avec des carnets qui se seraient situés à un niveau normal, estiment les industriels qui anticipent une hausse de la production et des ventes pour les trois prochains mois.