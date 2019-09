En Pologne, une application pour dénoncer les petits méfaits quotidiens

Les Polonais qui souhaitent informer les autorités d'un petit délit ou comportement inacceptable auront désormais à leur disposition une application qui permet de le faire en quelques clics, ont annoncé ses créateurs de la société informatique EON46. Baptisée "sygnalista" (rapporteur), l'application permet à tout usager de téléphone cellulaire de signaler facilement, une photo ou une vidéo à l'appui, tout événement "révoltant" - déversement d'ordures dans une forêt, voiture garée illégalement sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, mauvais traitements aux animaux - à l'autorité compétente, ont indiqué à la presse les dirigeants de la société, en cours d'enregistrement, Bartosz Kubacki et Wlodzimierz Burliga. L'utilisateur pourra rester anonyme, mais il sera encouragé à s'identifier pour donner plus d'impact à son information. L'application l'aidera à trouver l'institution compétente parmi quelque 2500 adresses de sa base de données. Les deux entrepreneurs ont reconnu que leur invention risquait d'être mal accueillie en Pologne, pays qui a connu une occupation nazie suivie de près d'un demi-siècle de régime policier communiste et dont la culture traditionnelle considère la délation comme un comportement particulièrement indigne. "On s'attend à une vague de haine" sur la Toile, a reconnu Kubacki, tout en affirmant vouloir "encourager la société civile à réagir au mal, à dénoncer ce que nous souhaitons faire disparaître de notre pays". Le slogan publicitaire, provocateur, est "Fais le bien, dénonce". La version de base est gratuite, mais l'entreprise informatique, qui compte produire aussi des jeux sur ordinateur, prépare une version plus riche, qui sera, elle, payante. Elle voudrait à terme lancer aussi des versions française et allemande et pense aussi au marché scandinave.