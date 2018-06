En Indonésie, les restes de mariages de luxe pour les pauvres

La vie d'Efendi dans un bidonville de Jakarta est à mille lieues de celle d'un riche couple s'offrant un mariage à 100.000 euros. Mais à la faveur d'un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, Efendi a pu goûter à la nourriture d'un banquet de noces, comme d'autres pauvres.

"Je ne m'attendais pas à cela. Soudain, j'ai reçu à manger gratuitement", raconte à l'AFP ce sexagénaire qui gagne sa vie en ramassant des déchets qu'il revend ensuite, du plastique notamment.

La nourriture provenait du projet "Un bienfait partagé", chapeauté par l'ONG Foodcycle qui distribue des restes de cérémonies de mariage à des pauvres, dans un pays en proie à un immense gaspillage alimentaire.

L'archipel d'Asie du Sud-Est est en effet le deuxième pays au monde à gaspiller le plus de nourriture, selon une enquête réalisée en 2017 par les analystes d'Economist Intelligence Unit. Chaque année, l'Indonésie, pays de 260 millions d'âmes, jette près de 300 kilos de nourriture par habitant; elle est suivie par les Etats-Unis, au 3e rang.

A l'échelle mondiale, quelque 30% de la nourriture produite chaque année sont jetés ou gaspillés, soit environ 1,3 milliard de tonnes, pour une valeur de près de 1.000 milliards d'euros, selon l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO).

Le mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire aux mariages en Indonésie se concentre pour l'instant sur Jakarta, mais sa fondatrice Astrid Paramita espère étendre l'initiative à d'autres villes de l'archipel, et à d'autres événements comme des réunions ou des conférences au cours desquelles de la nourriture est servie.

Jakarta est une capitale des extrêmes où des gratte-ciel côtoient des bidonvilles et où les écarts entre riches et pauvres sont très importants.

Le mariage de luxe d'Alden Lukman et Jessica Widjaja, fondateurs d'une start-up, a coûté plus d'un milliard de roupies (environ 94.000 euros), une somme plus élevée que ce que bien des Indonésiens peuvent gagner pendant toute une vie.

"Il y a beaucoup de mariages en Indonésie et beaucoup de nourriture en trop" lors de ces fêtes, alors qu'à travers le pays, "malheureusement il y a beaucoup de pauvres", dit Mme Paramita à l'AFP.

Si l'on gaspille tant lors des mariages en Indonésie, c'est en partie à cause d'une tradition locale qui consiste à convier à la cérémonie un maximum d'invités qui, pour la plupart, ne répondent pas en disant s'ils viendront ou non. Conséquence: les organisateurs commandent bien souvent beaucoup plus de nourriture que nécessaire.

Depuis novembre, une cinquantaine de mariages ont participé à l'initiative lancée par Mme Paramita. Environ 1,6 tonne de nourriture a été collectée et distribuée en quelques jours via des banques alimentaires à des personnes âgées pauvres.

Un autre mouvement contre le gaspi a également vu le jour à Bandung, quatrième ville d'Indonésie au sud-est de Jakarta, mais celui-ci ne se concentre pas sur les mariages.

Et l'ONG Banque alimentaire d'Indonésie collabore, elle, avec des boulangeries pour distribuer aux pauvres du pain intact.

Préparer des repas en différentes portions -- petite, moyenne, grande -- contribuerait sans doute à réduire le gaspillage alimentaire, estime Arief Daryanto, expert en nourriture et professeur à l'université agricole de Bogor, à la périphérie de Jakarta. "L'Indonésie peut s'attaquer à ce problème (de gaspillage) en infligeant des amendes à des magasins ou supermarchés qui jettent de la nourriture", à l'image de la France, dit-il.

La France a été le premier pays au monde à se doter en février 2016 d'une législation forte contre le gaspillage alimentaire, qui entre autres oblige chaque supermarché de plus de 400 mètres carrés à rechercher un partenariat avec une association d'aide alimentaire pour lui céder ses invendus, au lieu de les jeter ou de les détruire.

A Jakarta, de jeunes mariés qui ont accepté que les restes de leur cérémonie soient donnés à des gens dans le besoin encouragent d'autres couples à les imiter.

"Nous avons servi tous les invités qui sont venus et il restait de la nourriture. Il faut que les gens réfléchissent à la manière de distribuer les restes alimentaires, qui sont très, très utiles", estime ainsi Alden Lukman.