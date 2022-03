En Californie, une vache se lance dans une folle escapade sur l'autoroute

Une vache fugitive gambadant sur l'autoroute mercredi et perturbant la circulation a donné du fil à retordre aux autorités de Californie et aux automobilistes volontaires pour la capturer, selon plusieurs médias américains.



Des images des télévisions locales montraient des voitures essayer d'arrêter le bovin à la mi-journée sur une autoroute vers Pasadena, au nord de Los Angeles.



Les automobilistes et la police ont essayé d'encercler l'animal aux alentours d'un centre commercial mais, futée, et évitant le lasso, la vache a grimpé une volée d'escalier pour se retrouver à nouveau sur l'autoroute. Un agent de police à moto est parvenu à retrouver la vache errante dans une ferme locale, où des fermiers ont réussi à la capturer, selon la chaîne CBS.