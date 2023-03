Elle avait volé un œuf d’alligator au zoo, l’animal retrouvé 20 ans plus tard dans son jardin

Un alligator a retrouvé le zoo dans lequel il avait été volé, il y a vingt ans, relaie Insider. En 2003, une bénévole du parc animalier de New Braunfels, au Texas (Etats-Unis), avait emporté un œuf de reptile et avait décidé de garder l’alligator comme animal de compagnie. La femelle, baptisée Tewa, a ainsi vécu dans un enclos au fond du jardin de l’Américaine, jusqu’à l’intervention d’un garde-chasse.



Celui-ci a découvert par hasard la présence du crocodilien sur la propriété privée. Alors qu’il enquêtait sur un incident de chasse, l’homme a interrogé l’ancienne bénévole et aperçu le reptile. Les experts de la faune du Texas Parks and Wildlife se sont rendus sur place et ont constaté que Tewa, mesurant près de 2,5 mètres, était désormais trop grande pour continuer de vivre dans son enclos. Même si elle était en bonne santé et que sa « propriétaire » en avait bien pris soin.



Alerté par la situation, le zoo a donc décidé de récupérer l’alligator. « Si nous ne pouvions pas l’accueillir, il aurait été euthanasié », confie à Insider Jarrod Forthman, le directeur adjoint. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux par le parc, on peut donc voir Tewa récupérée par les membres du Texas Parks and Wildlife, avant de se mettre à l’eau avec ses nouveaux congénères.



Les spécialistes de la faune sauvage ont profité du partage de la séquence pour rappeler que les alligators ne font pas de bons animaux de compagnie. Ces derniers peuvent vivre plus de cinquante ans et mesurer près de quatre mètres. Malgré cet incident, l’ex-bénévole, qui risque une amende, a reçu la permission de rendre visite à Tewa quand elle le souhaitera. A condition qu’elle garde ses distances !