Elimination d’entrée de l’AS FAR en Coupe du Trône

L'AS FAR a quitté la Coupe du Trône dès les 16è de finale suite à sa défaite, samedi, face à l'Ittihad Khémisset (IZK)par un but à zéro sur la pelouse du stade 18 Novembre.

L’IZK, qui évolue en deuxième division, a créé la surprise en mettant fin au rêve du club de la capitale qui ambitionnait de jouer les premiers rôles dans cette compétition, sous la houlette de M'hammed Fakher.

Au tour suivant, l'Ittihad de Khémisset affrontera le Stade Marocain (amateurs) qui s'est qualifié plus tôt dans la journée en venant à bout du Mouloudia Missour sur le score de 2 buts à 1.

A l’issue de ce match, des actes de hooliganisme ont été enregistrés aussi bien dans l’enceinte du stade qu’à l’extérieur.

Quant à l'Olympique de Khouribga, il s’en est tiré à bon compte en se qualifiant aux huitièmes de finale après avoir surclassé l'ASS Najah Agadir par 2 but à 0 à Khouribga.

Khalid ElHachadi a inscrit le premier but des Khouribguis à la 76è minute de la rencontre avant de doubler la mise en toute fin de match (90è). Au tour suivant, l'OCK affrontera le vainqueur de la rencontre, qui devait avoir lieu hier, entre la Renaissance Sportive de Berkane et l'Ittihad de Touarga (amateurs).

Les clubs de l'Olympique de Safi, du Hassania d'Agadir et du Rapid Oued Zem n’étaient pas en reste, en étant les premiers à franchir le cap des seizièmes de finale grâce à leurs victoires à l'extérieur samedi.

L'Olympique de Safi a validé son billet grâce à son succès 1 à 0 à Béni Mellal face au Raja local. L'unique réalisation du match a été l'œuvre de Kouffi Boua à la 39è minute.

De son côté, le Rapid Club Oued Zem s'est imposé sur le même score face à l'Association Nasma Sportive Settat, grâce à un but de Najib Kimia à la 46è.

Toujours sur le même résultat, le Hassania d'Agadir s'est qualifié aux dépens de la Renaissance Khemis Zemamra grâce au but d'Imad El Kiklaoui à la 70è minute de jeu.

Au tour suivant, le Hassania affrontera l'Olympique de Safi, tandis que le Rapid Club Oued Zem jouera Wydad Témara tombeur de l'Union Sportive Amal Tiznit (2-1).

L'Olympique Dcheira s'est imposé à domicile face au Racing Casablanca (1-0) et affrontera le Widad de Fès.

Il convient de rappeler que les autres matches comptant pour ce tour des seizièmes de finale de la Coupe du Trône devaient se jouer hier avec à l’affiche le derby du Nord entre l’IRT et le MAT et le classique KACM-WAC.