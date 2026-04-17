Elections législatives : Le soutien financier au profit des listes des candidats de moins de 35 ans concerne les jeunes indépendants ou affiliés à des partis politiques

-
Mohamed Idlamghiss : Le service militaire, un chantier Royal prometteur pour former les jeunes et répondre aux exigences du marché de l'emploi
-
L’Inspecteur Général des FAR s’entretient à Washington avec le Chef d’Etat-Major des Armées des Etats-Unis
-
Le Premier secrétaire donne le coup d’envoi des travaux de la rencontre nationale des femmes ittihadies
-
Sans équivoque, l’UE confirme depuis Rabat son soutien au plan d’autonomie marocain : Trêve d’ambiguïté
Ce projet de décret, approuvé jeudi par le Conseil de gouvernement, définit les conditions et modalités de demande et d'octroi du soutien financier public octroyé au niveau des circonscriptions électorales locales ou régionales, dans le but d'encourager la participation des jeunes à la vie politique, a précisé M. Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.
Ces candidats sont tenus d'ouvrir des comptes bancaires pour chaque liste, afin de permettre le suivi des ressources et des dépenses de cette campagne, dans le cadre de leur vérification, a indiqué le ministre délégué, tout en précisant qu'il est nécessaire de déposer les comptes de la campagne électorale auprès de la Cour des comptes dans les délais légaux, après leur validation par un comptable.