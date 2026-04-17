Elections législatives : Le soutien financier au profit des listes des candidats de moins de 35 ans concerne les jeunes indépendants ou affiliés à des partis politiques

Le projet de décret fixant les conditions et modalités d'octroi du soutien financier public au profit des listes des candidats de moins de 35 ans au titre des élections des membres de la Chambre des représentants, concerne les jeunes affiliés ou non à des partis politiques, à condition qu'ils remplissent les conditions requises, a affirmé jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.



Ce projet de décret, approuvé jeudi par le Conseil de gouvernement, définit les conditions et modalités de demande et d'octroi du soutien financier public octroyé au niveau des circonscriptions électorales locales ou régionales, dans le but d'encourager la participation des jeunes à la vie politique, a précisé M. Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.



Ces candidats sont tenus d'ouvrir des comptes bancaires pour chaque liste, afin de permettre le suivi des ressources et des dépenses de cette campagne, dans le cadre de leur vérification, a indiqué le ministre délégué, tout en précisant qu'il est nécessaire de déposer les comptes de la campagne électorale auprès de la Cour des comptes dans les délais légaux, après leur validation par un comptable.