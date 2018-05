Elaboration prochaine d’une nouvelle convention portant sur le transport aérien entre le Maroc et l’Indonésie

Le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines du transport aérien, du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale a été au centre d'entretiens entre le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l’Economie sociale, Mohamed Sajid et l'ambassadeur de la République d’Indonésie à Rabat, Syarief Syamsuri.

Lors de cette entrevue, qui s'est déroulée à Rabat, M. Sajid a mis en avant les relations unissant les deux pays, ainsi que les domaines de coopération entre le Maroc et l'Indonésie, notamment le transport aérien, le tourisme et l'artisanat, indique le ministère dans un communiqué.

Il a, aussi, souligné l'importance d'organiser des forums et des Salons pour faire connaître le patrimoine civilisationnel et culturel des deux pays, appelant à soutenir les efforts encourageant l'afflux des touristes indonésiens vers le Maroc à travers la création d'une ligne aérienne directe entre les deux pays, rapporte la MAP.

De son côté, le diplomate indonésien a exprimé la volonté de son pays de consolider davantage les relations économiques liant les deux pays en vue de les hisser au niveau des relations politiques, annonçant à cette occasion que le Maroc a été désigné comme invité d'honneur du Salon international de l'artisanat, qui aura lieu à Jakarta en 2019.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont convenu de tenir prochainement une réunion entre les autorités de l'aviation civile des deux pays dans l'objectif d'élaborer une nouvelle convention portant sur le transport aérien.

Ils ont, également, mis en relief l'importance de la coopération touristique, l'échange d'expériences et d'expertises et la commercialisation des produits touristiques entre les deux pays.