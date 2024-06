El Jadida accueille la première édition du Jorf Industrial Meeting

Sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, se tiendra la première édition du Jorf Industrial Meeting / JIM, placée sous le thème : "Exploration du potentiel d’accélération industrielle à El Jadida", le 3 juillet 2024, au sein de l’African Academy of Industrial Training (AAIT, Université Mohammed VI Polytechnique - UM6P) à Jorf Lasfar, marquant un tournant décisif dans l'essor économique et industriel du territoire d’El-Jadida.



Cet événement, organisé par le Mechanical & Metalworking Cluster (MWC) et l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) d'El Jadida, réunira des représentants ministériels, des organismes et institutions publiques, ainsi que plusieurs personnalités du monde des affaires…, dans le but d'explorer et de mettre en lumière les singularités industrielles inédites de la région, tout en identifiant les multiples perspectives de développement qu’elle offre.



L’édition inaugurale de 2024 se veut d’être une occasion privilégiée permettant à toutes les parties prenantes du secteur industriel, de se rencontrer, d’échanger et de découvrir les opportunités d’accélération industrielle du Maroc et du territoire d’El Jadida, ainsi que ses moteurs clés que sont l’innovation et la technologie.



Le JIM aspire à partager des visions et des stratégies pour valoriser le secteur industriel local, dans le dessein de le positionner comme un moteur de croissance et de développement durable, générateur de valeur ajoutée et d'emplois. D’une part, il favorisera la connexion entre les acteurs publics et privés en vue de créer des synergies profitables.



D’autre part, il identifiera de nouvelles opportunités d’innovation et de croissance, permettant de capitaliser sur les particularités industrielles d'El Jadida pour en faire un pôle industriel majeur, renforçant ainsi son développement économique et sa compétitivité.



Evénement d'importance capitale, le Jorf Industrial Meeting promet d'être une plateforme incontournable pour scruter les horizons industriels locaux et leurs potentialités intrinsèques, dans un esprit de coopération fructueux et fécond, contribuant ainsi à la croissance économique durable et inclusive et au développement social de la région.