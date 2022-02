El Hassan Lachguar interpelle la ministre du Tourisme au sujet du programme d’ action de la SMIT

Le député parlementaire, membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, El Hassan Lachguar, a adressé une question orale à la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie solidaire, ayant trait à l’action de la Société marocaine de l’ingénierie touristique (SMIT).



Le député ittihadi a interpellé la ministre du Tourisme au sujet de l’avenir des programmes d’action de ladite société et des objectifs et indicateurs d’efficience mis en œuvre par son département concernant tous les programmes préétablis via la SMIT en vue de se pencher sur les problèmes dans lesquels se débat le secteur.



«Quelle est votre stratégie par l’intermédiaire de la Société pour le soutien du secteur touristique et le traitement des répercussions de la propagation du Covid-19 ?», a interrogé El Hassan Lachguar s’adressant à la responsable gouvernementale.



D’autre part, il a souligné, lors de son intervention, que la Société marocaine de l’ingénierie touristique connaît plusieurs obstacles entravant la réalisation de ses objectifs au niveau de la stratégie de la promotion de l’investissement touristique, la majorité de ceux de la vision 2020 touristique, exposés devant Sa Majesté le Roi, décembre 2010 à Marrakech, dont le plus important la multiplication du volume du secteur touristique, ayant subi un échec cuisant.



Le membre du Groupe socialiste a indiqué, en outre, que la Société gère ses affaires, d’ores et déjà, en cédant son patrimoine immobilier et en s’appuyant sur le soutien qu’elle obtient de la part du ministère du Tourisme.



El Hassan Lachguar a, à ce propos, rappelé que dans le but de revitaliser les investissements, réactiver le lancement d’une nouvelle dynamique, inciter à l’innovation et l’accès à l’entreprise et assurer l’avant-garde des affaires, la ministre du Tourisme avait déclaré lors des travaux du conseil d’administration de la société (SMIT) du lundi 17 janvier 2022, que le volume des investissements de cette dernière connaîtra une augmentation pouvant atteindre 434 millions de dirhams durant l’année en cours.



