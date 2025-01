Ecosystème industriel de la pêche à Dakhla : La COMAIP réunit ses instances dirigeantes

Les membres de la Confédération marocaine des armateurs industriels de la pêche pélagique (COMAIP) ont réuni, mardi, leurs instances dirigeantes, pour discuter des questions de suivi de la durabilité et de la pêche responsable.



Cette réunion intervient suite à l’adoption à l’unanimité par les membres de la COMAIP d’une charte éthique lors de leur dernière Assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2024, indique un communiqué de la COMAIP.



Les membres ont aussi abordé le sujet de la montée en puissance de l’écosystème industriel et de leur participation active à l’effort national en faveur de la promotion de l’emploi, en particulier des jeunes dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, rapporte la MAP.



A ce titre, la commission a décidé de mettre en place un groupe de travail ad hoc chargé d’élaborer une feuille de route permettant aux membres d’allier efficacité économique et efficience sociale, avec des propositions concrètes pour contribuer à la dynamique socio-économique du pays.



"Les armateurs et industriels du pélagique de Dakhla continuent de s’engager en faveur du développement socioéconomique de la région et sont fermement déterminés à relever les défis de durabilité et de responsabilité", a souligné le président de la COMAIP, Mohamed Lamine Hormatollah, cité dans le communiqué.



En outre, l’ensemble des membres de la COMAIP ont de nouveau réitéré leur engagement sans faille pour la mise en œuvre de la Vision Royale en faveur d’une façade Afrique-Atlantique prospère et respectueuse de l’environnement, note le communiqué.



La COMAIP est une confédération d’armateurs de pêche pélagique, reconnue au niveau national. Elle promeut une pêche durable et réglementée, valorise les métiers du secteur, et participe à la gestion responsable des ressources, d'autant plus qu'elle encourage les consommateurs à choisir des produits issus de pratiques responsables, respectueuses des règles de conservation et de durabilité.



La Confédération représente 11 industriels de la filière halieutique basés à Dakhla, totalisant 25 chalutiers de type RSW et plus de 40 unités de transformation, dont l’activité crée plus de 13.500 emplois directs et 38.600 emplois indirects au niveau national. Ces entreprises génèrent un chiffre d’affaires de près de 4 milliards de dirhams.