Echos médiatiques du discours Royal de la Marche Verte depuis les Amériques:

Des confins lointains des Amériques nous parviennent des réactions empreintes de franchise, d’objectivité et de lucidité à l’égard du dossier du Sahara marocain, se faisant l’écho du discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la commémoration du 46ème anniversaire du lancement de la Marche Verte qui a mis un terme à l’occupation depuis 1884 des terres sahariennes marocaines.

Ainsi, à Washington, l’analyste américain Clavin Dark, par ailleurs président et co-fondateur du centre de réflexion « RC communications » basé dans la capitale fédérale américaine, a livré une déclaration à la MAP dans laquelle il lance un appel à la communauté internationale à «écouter attentivement» le message Royal, message ciblant l’acheminement vers la fin du conflit artificiel créé, orchestré et entretenu par le voisin de l’Est autour du sahara marocain pour se concentrer sur «les vrais défis» posés quant à la paix et la sécurité à travers les différentes régions du monde. «J’espère que la communauté internationale a écouté attentivement, samedi, lorsque Sa Majesté le Roi Mohammed VI a qualifié le différend sur le Sahara de conflit régional artificiel », a-t-il indiqué, en référence audit discours. «En ce moment même, le monde est confronté à tellement de conflits insolubles sans aucune issue claire mais le conflit du Sahara n’en fait pas partie », a-t-il affirmé.

L’expert américain, spécialiste de la situation au Maghreb, rappelle, à ce propos, que «depuis plus d’une décennie, le Maroc a mis sur la table des négociations une solution d’autonomie de compromis soutenue par la communauté internationale». «Il est grand temps pour que l’Algérie et le polisario s’associent à cette table pour que ce conflit fasse partie, comme il se doit, des livres d’histoire et pour que la région et le monde puissent concentrer leurs meilleurs efforts plutôt sur des défis réels et non artificiels», a conclu Calvin Dark.

Là-dessus, plusieurs médias argentins se sont fait l’écho du discours Royal, qualifié de ferme et serein, face aux agissements et provocations de l’Algérie et des mercenaires du polisario, particulièrement au lendemain de la décision américaine portant reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara.

A cet effet, la quasi totalité des organes de presse argentins ont relevé que ledit discours serein, calme, posé mais également ferme « réitère que la marocanité du Sahara est indiscutable ». « Dans un contexte préoccupant dû aux hostilités continues et injustifiées de l’Algérie, la voix calme de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, d ans le discours traditionnel de la Marche Verte, a transmis au peuple marocain et à la communauté internationale la ferme résolution du Royaume à défendre sa souveraineté sur son Sahara, à toute épreuve et contre tout ennemi », écrit également l’agence de presse argentine « Alternative press Agency ». Pour ce média, cette année, « la célébration revêt un intérêt particulier en raison des agressions que le Royaume subit depuis la décision américaine de reconnaître la souveraineté totale du Maroc sur son Sahara, faisant ainsi un grand pas vers la résolution d’un conflit artificiel et un vestige de la guerre froide qui remonte à la fin de la période coloniale ».

Cette dernière réflexion renvoie tout observateur averti et indépendant aux élucubrations des dirigeants algériens relevant de slogans idéologiques, somme toute, obsolètes et définitivement révolus. Par ailleurs, l’auteur de la chronique publiée par « Alternative press Agency », Adalberto Agozino, fait observer que « pour le Maroc, son Sahara n’est pas à négocier. Aujourd’hui comme dans le passé, la marocanité du Sahara ne sera jamais à l’ordre du jour d’une quelconque tractation », comme affirmé fermement par le Souverain. « Tout en faisant preuve de fermeté, Sa Majesté le Roi a réitéré l’engagement en faveur de la recherche d’une solution pacifique, du maintien du cessez-le-feu et de la poursuite de la coordination et de la coopération avec la Minurso, dans la stricte limite des attributions qui lui sont assignées », a soulevé le chroniqueur, qui s’est arrêté, en outre sur le « message clair et fort » adressé par le Souverain à la communauté internationale : « A ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes, nous déclarons que le Maroc n’engagera avec eux aucune démarche d’ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain».

D’ailleurs, ce message s’adresse précisément, comme l’a noté l’agence de presse argentine, aux partenaires traditionnels du Royaume, notamment l’Union européenne et l’Espagne, premier investisseur dans le Royaume. Il les appelle, à cet effet, au «respect de la souveraineté marocaine sur son Sahara et à mettre fin aux ambiguïtés et aux flirts avec les séparatistes du front polisario et leurs mentors algériens».

Pour sa part, «El Desafio semanario » souligne qu’il s’agissait d’«un moment très spécial pour le Maroc. De l’autre côté de la frontière, un gouvernement inapte à résoudre sa crise économique et à faire face à la grogne sociale et aux manifestations, a décidé de créer un climat de guerre pour tenter d’unifier le peuple sous de faux drapeaux et de dissimuler ses conflits internes».

Le site d’information électronique, «Eltribunotucuam», quant à lui, note, à cet égard, que Sa Majesté le Roi déploie ainsi une diplomatie dynamique, active et permanente, toujours prête à prioriser le dialogue pour la solution définitive du différend artificiel autour du Sahara marocain.

D’autre part, dans le registre de l’art et de la culture, « Las 24 horas », ayant publié le texte intégral du discours Royal a fait savoir que des poètes et écrivains argentins se sont joints à la célébration par le peuple marocain du 46ème anniversaire de la Marche Verte, lors d’une cérémonie organisée à Buenos Aires par l’ambassade du Maroc, mettant en avant le triomphe de la culture de la paix qu’incarne la Marche Verte.

La place qu’occupe la question du Sahara marocain dans l’opinion publique internationale trouve son illustration dans toutes ces publications, diffusées à travers toutes les régions du monde, relevant, sans équivoque la justesse de la première cause nationale du Maroc, la pertinence de toutes ses démarches, contrecarrant frontalement la campagne mystificatrice et fallacieuse menée par Alger et ses pantins du Polisario.

« Si Dieu vous glorifie, personne ne peut vous vaincre ».