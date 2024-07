Echanges commerciaux : L’ASMEX reçoit un grand groupe portuaire britannique

Le président de la Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX), Hassan Sentissi, accompagné de plusieurs membres du bureau exécutif de la Confédération et de dirigeants d’entreprises exportatrices vers le Royaume-Uni, a reçu, récemment à Casablanca, une délégation de logisticiens représentant un grand groupe portuaire britannique.



La délégation est composée de ports de premier plan, à savoir "UK Major Ports Group", "Forth Ports", "Hutchison", "WEC Lines UK", "Peel", "DP World", "Port of Bristol", "DP Port", "Port of Tilbury" et "Port of Felixstowe", en visite de travail au Maroc pour quelques jours, précise l'ASMEX dans un communiqué.



La rencontre s’inscrit dans le cadre de la volonté croissante des deux parties d'explorer diverses pistes pour renforcer le flux d'échanges commerciaux bilatéraux entre le Maroc et le Royaume-Uni, fait savoir la même source. Première du genre sous la nouvelle dénomination de l’ASMEX, Confédération marocaine des exportateurs, cette rencontre a permis aux deux parties de rappeler d’abord l’excellence des relations politiques et économiques entre les deux pays, concrétisée par l’évolution positive des échanges commerciaux durant ces dernières années et augurant un avenir plus prometteur, souligne la Confédération.



Elle a également été l'occasion d'examiner le volet logistique, sur lequel les deux parties se sont engagées à travailler afin de simplifier les procédures et de diversifier davantage les flux commerciaux entre les deux royaumes et au-delà.



Par ailleurs, la dimension "Maroc hub de l’Afrique" a été abordée lors de la rencontre, avec l'expression par les entreprises anglaises de leur volonté d'approfondir et de développer ce projet, intéressées par les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dont le Maroc est partenaire, et qui ouvre de nouvelles perspectives de développement, poursuit le communiqué.



La rencontre s’est déroulée en présence des représentants de l’ambassade du Royaume-Uni à Rabat et de son consul général à Casablanca ainsi que des représentants de l’écosystème du commerce extérieur et de la logistique marocaine, dont la Direction des ports, l’Agence marocaine de la Logistique, l’Agence nationale des ports, PortNet, l’Office chérifien des phosphates, Morocco Foodex et Royal Air Maroc.