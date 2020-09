"Dynamite" n °1 du Billboard, nouveau succès pour le groupe de K-pop BTS

Nouvelle performance pour le groupe BTS: les rois de la K-pop sont le premier groupe 100% sud-coréen à arriver en tête des hits aux Etats-Unis avec leur nouveau tube "Dynamite", a indiqué lundi le magazine Billboard. Sortie le 21 août, pour la première fois entièrement en anglais, leur dernière chanson vient détrôner "WAP", tube très osé de la rappeuse new-yorkaise Cardi B avec Megan Thee Stallion, et confirmer le succès planétaire de ce "Boys band" formé par J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga et V. Dimanche, le célèbre "Boys band" avait déjà battu nombre de poids lourds de la musique américaine en remportant la récompense de la Meilleure chanson pop, lors de la cérémonie des MTV Music Video Awards. Pour se hisser en tête du classement "Hot 100", qui inclut tous les genres de musique,"Dynamite" a atteint quelque 33,9 millions d'écoutes en streaming aux Etats-Unis en une semaine, avec 300.000 unités vendues. En mars, BTS avait déjà atteint la 4e place du Billboard Hot 100 avec "On". Le groupe s'était par ailleurs déjà retrouvé à trois reprises en tête du classement hebdomadaire des 200 meilleures ventes d'albums aux Etats-Unis (streaming inclus), également compilé par Billboard.