Du glam et du politique attendus au festival du film de Venise

Une avalanche de stars, de Julia Roberts à George Clooney, et des œuvres qui promettent de secouer les spectateurs sont au menu cette semaine de la 82e Mostra, un des plus grands festivals de cinéma au monde.



A partir de mercredi, les grands noms du 7e art se donnent rendez-vous dans la station balnéaire huppée de Venise, qui attire chaque année des centaines de fans espérant apercevoir leurs vedettes préférées.



Cette édition signe le retour des Américains Gus Van Sant et Kathryn Bigelow, qui n'avaient rien tourné depuis plusieurs années, et du Sud-Coréen Park Chan-wook, après 20 ans d'absence au festival.



Vingt-un films sont en lice pour succéder à "La chambre d'à côté" de Pedro Almodovar, œuvre sur la fin de vie repartie l'an dernier avec le Lion d'or, la plus haute récompense.



Deux films devraient faire écho à l'actualité la plus brûlante: "Le mage du Kremlin", du Français Olivier Assayas, adaptation d'un roman à succès sur un proche conseiller de Vladimir Poutine (avec Jude Law dans le rôle du maître du Kremlin), et "La Voix de Hind Rajab", de la Franco-Tunisienne Kaouther Ben Hania.



Ce film promet d'avoir "un fort impact sur le public", selon le directeur artistique du festival, Alberto Barbera, qui s'était montré très ému lors de l'annonce de la sélection fin juillet. "J'espère qu'il n'y aura pas de polémique", avait-il ajouté.



Le film revient sur la mort, début 2024 à Gaza, d'une fillette palestinienne qui "tentait de fuir avec sa famille pendant une attaque israélienne" et laisse entendre les enregistrements originaux des appels d'urgence.



"La Biennale de Venise et le Festival international du film de Venise ont toujours été, dans leur histoire, des lieux de discussion ouverte et sensible sur toutes les questions les plus urgentes de la société et du monde", a rappelé la Mostra, en mentionnant ce film.



Elle répondait à une lettre ouverte initiée samedi par des artistes italiens demandant de prendre position et de "condamner" la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée après l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.



Parmi les autres films attendus figurent une adaptation par François Ozon du roman "L'Etranger" d'Albert Camus et "The Smashing Machine", avec Dwayne Johnson alias The Rock en combattant de MMA. Un rôle taillé pour les Oscars, avec transformation physique à la clé.

"Vous avez, sur le papier, l'un des meilleurs festivals de Venise depuis des années. Ce n'est pas rien", a estimé la revue Hollywood Reporter.



Souvent considérée comme une rampe de lancement pour les statuettes américaines, la Mostra offre une large place au cinéma hollywoodien et aux plateformes de streaming, contrairement à son concurrent cannois qui défend le cinéma en salle.



Trois films Netflix concourent pour le Lion d'or: "Frankenstein" de Guillermo Del Toro, avec Oscar Isaac, "A house of Dynamite" de Kathryn Bigelow, un thriller à la Maison Blanche, et "Jay Kelly" de Noah Baumbach, avec George Clooney jouant un acteur en crise.



Un des temps forts sera la venue de Julia Roberts sur le Lido. La star fera ses débuts à Venise dans "After the Hunt" de Luca Guadagnino (hors compétition), sur une affaire d'agression sexuelle dans une université américaine.



Autre collaboration attendue: celle d'Emma Stone avec Yorgos Lanthimos pour "Bugonia", après le succès de "Pauvres créatures" qui leur avait valu respectivement un Oscar et le Lion d'or à Venise.



Le jury sera présidé par le réalisateur américain Alexander Payne ("Sideways") et rendra son palmarès le 6 septembre.



Le festival rendra également hommage à mi-parcours à Kim Novak, actrice à jamais liée aux "Sueurs froides" d'Alfred Hitchcock, ainsi qu'à Gus Van Sant, qui viendra présenter son dernier film, "Dead Man's Wire".



L'Italie sera à l'honneur mercredi lors de la soirée d'ouverture avec "La Grazia" de Paolo Sorrentino, avec son acteur fétiche Toni Servillo.

Les festivités s'achèveront avec le film à gros budget "Chien 51", une dystopie avec l'actrice française Adèle Exarchopoulos.

