FNF 2025 : "Terre des Anges", une quête identitaire empreinte d'histoire

Le film "Terre des Anges" du réalisateur marocain Rachid Fekkak, projeté samedi dans le cadre du 25e Festival national du film (FNF) de Tanger, révèle une quête identitaire empreinte de faits historiques.



Sélectionné en compétition officielle des longs métrages de fiction, le film (90 minutes) met en avant les efforts de reconstruction personnelle des enfants abandonnés ainsi que leurs problématiques identitaires, à travers le personnage d'Alia.



Abandonnée par une femme près d’un box de cheval, Alia n'est alors qu’un nourrisson quand Yaqout la découvre et décide de l’élever comme son propre enfant. A l’adolescence, elle apprend la vérité sur ses origines et sombre dans une profonde crise identitaire.



Dans une déclaration à la MAP, Rachid Fekkak, également scénariste et producteur, a expliqué que cette œuvre cinématographique rapproche le vécu d’Alia avec celui de sa grand-mère adoptive, Maria Cristina, une Italienne ayant grandi avec les résistants après l'assassinat de ses parents par les Nazis et qui s'est mariée avec "Maârouf", un commandant marocain.



"Ce film rappelle le rôle crucial joué par les soldats marocains, en soutien aux Alliés, lors de la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans la bataille de Monte Cassino, en Italie", a-t-il ajouté.



En effectuant ce rapprochement entre l’histoire personnelle d’Alia et celle des soldats marocains ayant lutté contre le nazisme, Maria Cristina tente d’apporter à l’héroïne du film les réponses à ses questions identitaires et à son besoin d’appartenance.



Outre "Terre des Anges", plusieurs films sont en lice dans la compétition long-métrage de fiction, à savoir "Africa Blanca", "Atoman", "Autisto", "Bribes", "Everybody loves Touda", "Grand-petit frère", "La guerre des six mois", "La mer au loin", "Le lac bleu", "Les commandements", "Love in Dakhla", "Mauvais temps", "Radia" et "The lost princess".



La 25e édition du Festival national du film de Tanger (17-25 octobre), placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, est une manifestation cinématographique nationale qui vise à faire connaître le cinéma marocain et son évolution à travers la présentation des dernières productions cinématographiques nationales ainsi que l’organisation de débats avec les critiques, les professionnels et les personnes intéressées par le domaine cinématographique marocain.