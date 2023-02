Driss Lachguar préside à Laâyoune un meeting sur “La Cause nationale et le défi du développement”

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, préside à Laâyoune un meeting sur «La Cause nationale et les défis du développement».



Ce meeting est prévu ce samedi à partir de 15h30 au Palais des congrès à Laâyoune. En plus du Premier secrétaire de l’USFP, prendront la parole Salek El Moussaoui, membre du Bureau politique du parti, Cheikh Miyara, secrétaire régional de l’USFP, ainsi que la représentante de l’OFI dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.



Le programme de la visite du Premier secrétaire de l’USFP à cette région comprend également l’inauguration du siège régional du parti (10 h), la réunion du Bureau politique avec le secrétariat régional du parti à Laâyoune-Sakia El Hamra (11 h), la visite aux installations et grands projets à Laâyoune (12.30 h), la visite à la commune territoriale d’El Marsa et la tenue d’une séance de travail avec son président et parlementaire à la Chambre des conseillers, Taieb El Moussaoui (13.30 h).



Il convient de rappeler que Driss Lachguar et la délégation du Bureau politique l’accompagnant devaient tenir, hier, une réunion avec les élus ittihadis dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ainsi qu’avec Moulay Hamdi Ould Rachid.