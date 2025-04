Rencontre en hommage à Leila Abouzeid, pionnière de la littérature marocaine

Une rencontre a été organisée, samedi en marge de la 30e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), pour célébrer le parcours de l'écrivaine et autrice Leila Abouzeid, pionnière de la littérature marocaine.



A cette occasion, les participants à cet hommage, rehaussé par la participation d'une pléiade de professionnels des médias, d'écrivains et de critiques, ont mis en avant les qualités humaines et la grande créativité de Leila Abouzeid, qui compte à son actif une pléthore d'œuvres littéraires dans divers genres, des romans aux nouvelles, en passant par l'autobiographie, les études critiques et la traduction.



Pour le chercheur et critique Abdelali Boutayeb, Leila Abouzeid est une "écrivaine autodidacte qui a tracé sa voie avec détermination" et représente "un visage rayonnant sur la scène culturelle marocaine et arabe".



De son côté, le critique et chercheur Mahjoub Chouni a mis en avant l'éducation de l'autrice qui a grandi dans un environnement de résistance au colonialisme et son impact sur son projet littéraire, citant dans ce sens son roman "L'année de l'éléphant", une oeuvre étudiée dans les grandes universités en matière de littérature postcoloniale.



Diplômée de l'Université Mohammed V de Rabat, Leila Abouzeid a poursuivi ses études à l'Université du Texas à Austin (Etats-Unis) où elle a obtenu une licence en langue et littérature anglaises. Elle a commencé sa carrière comme journaliste de télévision avant de se lancer dans l'écriture littéraire à travers des romans, des recueils de nouvelles et des traductions.



Parmi ses œuvres figurent "L'année de l'éléphant" (1983), "Retour à l'enfance" (1993), "Le dernier chapitre" (2000), "L'étranger et histoires du Maroc" (2002), "Le réalisateur et autres histoires du Maroc" (2008) et "L'Amérique: l'autre visage" (2013).