Douanes : les saisies de sacs en plastique diminuent de 76% en 2024

Jeudi 28 Août 2025

Les services douaniers marocains ont saisi 64 tonnes de sacs en plastique en 2024, enregistrant une baisse significative de 76% comparativement à une année auparavant, selon l'Administration des Douanes et Impôts indirects (ADII).

Une diminution a également été observée au niveau des saisies de granulés plastiques, passant de 115 tonnes saisies en 2023 à 96 tonnes en 2024, indique l’ADII dans son rapport d’activité au titre de l’année écoulée.

Cette baisse s’explique par le renforcement des opérations ciblées pour démanteler les réseaux de contrebande, perturbant ainsi les circuits d’approvisionnement, ainsi que par la pression amplifiée sur les unités clandestines de fabrication, notamment via les contrôles réalisés dans les entrepôts et les zones industrielles, ce qui a limité la production illicite à l’échelle nationale.

A titre d’illustration, l’évolution pluriannuelle des saisies entre 2016 et 2024 montre des pics correspondant à des périodes d’intensification des contrôles, suivis de baisses durables, traduisant l’effet dissuasif de l’action douanière.
Le pic de 2021 (283 tonnes saisies) a été suivi d’une tendance globalement décroissante.

