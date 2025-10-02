Sidi Ali devient l’eau officielle de la CAN 2025

Les Eaux Minérales d’Oulmès, entreprise marocaine citoyenne et leader du secteur des eaux embouteillées, annonce la signature d’un partenariat d’exception avec la Confédération Africaine de Football (CAF), à travers sa marque emblématique Sidi Ali. À ce titre, Sidi Ali devient Eau Officielle de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025.



Cette initiative s’inscrit dans l’élan impulsé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur du développement du sport, de l’unité africaine et de l’émergence de la jeunesse comme levier de progrès.



Un nouvel élan dans l’engagement sportif de Sidi Ali



Partenaire historique des équipes nationales marocaines de football, la société Les Eaux Minérales d’Oulmès, à travers sa marque d’eau minérale naturelle Sidi Ali, franchit aujourd’hui un cap décisif en portant son engagement à l’échelle continentale. Cette signature avec la CAF traduit la volonté de la société Les Eaux Minérales d’Oulmès d’accompagner les dynamiques sportives africaines, dans un esprit de développement structurant et de rayonnement.



La cérémonie officielle de signature du partenariat s’est tenue le 25 septembre 2025 au sein du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, infrastructure sportive emblématique.



Elle s’est tenue en présence de Monsieur Fouzi Lekjaa, Président de la Fédération Royale Marocaine de Football et Premier Vice-Président de la CAF, de Monsieur Mohamed Hassan Bensalah, Président Directeur Général du Groupe Holmarcom, de Madame Miriem Bensalah-Chaqroun, Vice-Présidente Directrice Générale de la société Les Eaux Minérales d’Oulmès, et de Monsieur Véron Mosengo-Omba, Secrétaire Général de la CAF. Étaient également présents d’éminents représentants d’institutions économiques, sportives et des médias.



Monsieur Naoufel Jellal, Directeur Général de la société Les Eaux Minérales d’Oulmès déclare: «Ce partenariat stratégique reflète l’ambition d’un acteur privé marocain de contribuer à une dynamique africaine fondée sur l’excellence, la jeunesse et la coopération.



En devenant Eau Officielle de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025,avec le Maroc comme pays hôte, Les Eaux Minérales d’Oulmès - à travers sa marque emblématique Sidi Ali - affirme son engagement à soutenir l’émergence d’un sport africain fédérateur, porteur de valeurs d’unité, d’inclusion et de développement».



Le Secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir SIDI ALI comme eau officielle de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies-Maroc 2025. La Coupe d’Afrique des Nations est le plus grand événement organisé sur le sol africain et attire des millions de spectateurs à travers le monde. Je me félicite tout particulièrement de voir davantage d’entreprises implantées localement, telles que Les Eaux Minérales d’Oulmès, s’associer à la compétition et la soutenir. »



Sidi Ali, eau minérale naturelle reconnue pour sa pureté et son équilibre minéral uniques, accompagne l’ensemble des acteurs de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025, et assure l’hydratation des joueurs, officiels et supporters - sur tous les sites de la compétition.



Ce dispositif d’envergure, porté par un fort ancrage territorial, illustre la capacité de la marque à conjuguer rigueur opérationnelle, réactivité sur le terrain et excellence logistique, au plus près des publics et au niveau des exigences de cette prestigieuse compétition.



Une alliance de valeurs



À travers Sidi Ali, Les Eaux Minérales d’Oulmès promeut des valeurs au cœur de l’ADN du sport et des aspirations collectives du continent : l’excellence sportive, fondée sur la persévérance et le respect, la fierté partagée autour des performances des équipes nationales, et enfin l’inclusion et la diversité ; qui font du football un vecteur puissant de représentation et de vivre-ensemble. Autant de principes qui font écho aux qualités intrinsèques de Sidi Ali : une eau pure, alliée du sport, et au service d’une hydratation équilibrée.



En rejoignant la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025, Les Eaux Minérales d’Oulmès rejoint une dynamique qui façonne l’image de l’Afrique de demain, fière de ses talents, fidèle à ses racines, et tournée vers l’excellence.

