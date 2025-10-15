Industrie aéronautique marocaine : Une success-story sous l’impulsion constante de SM le Roi

L’industrie aéronautique marocaine se distingue aujourd’hui, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par sa résilience, sa compétitivité et sa vision d’avenir. Elle s’affirme non seulement comme un pilier stratégique de la politique industrielle du Royaume, mais aussi comme une vitrine du savoir-faire marocain, conjuguant excellence technologique, formation, innovation et durabilité.



De Casablanca à Tanger, cette industrie continue d’écrire, à la faveur notamment du complexe industriel "moteurs d’avions" du groupe Safran, dont les travaux de construction ont été lancés ce lundi par SM le Roi à Nouaceur, une success-story qui fait du Maroc un partenaire mondial de confiance, prêt à relever les défis de l’aviation du futur.



Au-delà de la performance industrielle, le secteur s’inscrit pleinement dans les orientations stratégiques du Royaume en matière de durabilité et d’innovation. L’aéronautique marocaine accompagne les enjeux de l’aéronautique mondiale en intégrant les principes de l’industrie 4.0, l’optimisation des procédés, la digitalisation des chaînes de production et la réduction de l’empreinte carbone.



En fait, en moins de 25 ans, le Maroc a pu, grâce à la vision éclairée de SM le Roi, édifier une plateforme aéronautique de classe mondiale, permettant au Royaume d’intégrer le cercle fermé des nations aéronautiques.



L'histoire commence en 1958, lorsque Royal Air Maroc (RAM) inaugure ses ateliers de maintenance à Casablanca, jetant les bases d'un savoir-faire national dans le domaine de la maintenance aéronautique.



En 1999, sous l’impulsion de la Volonté Royale de diversifier l’économie nationale et d’attirer les grands industriels mondiaux, la RAM s’associe à Snecma – aujourd’hui Safran – pour créer Snecma Morocco Engine Services (SMES), devenue Safran Aircraft Engine Services Morocco.



Deux ans plus tard, la création de MATIS Aerospace, joint-venture entre Safran, Boeing et Royal Air Maroc, consacre l’entrée du Royaume dans la production aéronautique. Cette implantation, dédiée à la fabrication de harnais et systèmes de câblage, permet au Maroc d’intégrer la chaîne d’approvisionnement des plus grands constructeurs mondiaux et de poser les bases d’un tissu industriel compétitif.



L'année 2004 marque un tournant structurant avec le lancement du Plan Emergence, qui érige l’aéronautique au rang de "Métier mondial du Maroc" et positionne le Royaume comme un partenaire fiable au service des grands donneurs d’ordre internationaux. Deux ans plus tard, la création du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) viendra appuyer le développement et la structuration de la plate-forme aéronautique marocaine.



Durant la même période, Safran consolide son ancrage en lançant plusieurs filiales : Safran Electrical & Power Morocco (Rabat - Aïn Atiq), spécialisée dans la fabrication de harnais électriques; Safran Nacelles Morocco (Nouaceur), dédiée aux structures composites et nacelles; et Safran Engineering Services Morocco (Casablanca), qui renforce la dimension ingénierie et conception.



Avec le Pacte national pour l’émergence industrielle (PNEI) lancé en 2009, le Maroc confirme sa volonté d’ériger l’aéronautique en levier stratégique du développement industriel. Dans ce cadre, l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA) voit le jour le 6 mai 2011 à Casablanca, fruit d’un partenariat public-privé, pour former des techniciens hautement qualifiés répondant aux besoins et standards des industriels.



En septembre 2013, SM le Roi inaugure l’Institut spécialisé des métiers de l’aéronautique et de la logistique aéroportuaire (ISMALA), confirmant l’importance accordée au développement du capital humain, pilier central de la compétitivité du secteur.



L'année 2013 est également marquée par l’inauguration de Midparc Casablanca, zone d’accélération industrielle dédiée à l’aéronautique et symbole d’une vision intégrée alliant infrastructures modernes et attractivité économique. Ce pôle d’excellence, voulu par SM le Roi, est aujourd’hui un écosystème de référence accueillant des géants tels que Safran, Spirit Aerosystems, Hexcel, Airbus, Pratt & Whitney ou Thales.



Sous l’impulsion Royale, le Plan d’accélération industrielle (PAI), lancé en 2014, viendra consolider les acquis et propulser l’aéronautique vers de nouveaux horizons. En s’appuyant sur la structuration en écosystèmes industriels (moteurs, câblage, assemblage, ingénierie, MRO, composites), cette stratégie favorise l’intégration locale, la montée en valeur ajoutée et le développement d’une supply chain nationale compétitive.



En parallèle, Airbus consolide sa présence au Maroc à travers le développement de nouvelles capacités industrielles et d’ingénierie. Sa filiale Airbus Atlantic renforce la production d’aérostructures et de composants à haute valeur ajoutée sur le site de Nouaceur.



En septembre 2016, un jalon historique est franchi avec la signature, sous la Présidence de SM le Roi, du protocole d’accord portant création d’un écosystème industriel de Boeing au Maroc. Cet accord, conclu entre le Royaume et le géant US, prévoit la mise en place d’une plate-forme industrielle intégrée destinée à attirer les principaux fournisseurs du constructeur au Maroc.



Les années suivantes voient l’implantation de nouveaux acteurs de rang mondial et l’expansion des acteurs existants: Thales 3D Maroc; TDM Aerospace; Hexcel, Spirit Aerosystems, SABCA Maroc, Hutchinson, Figeac Aéro, Aciturri et Trelleborg.



En 2021, Sabca et Pilatus signent un contrat majeur pour l’assemblage quasi-final à Casablanca des aérostructures du programme PC-12, best-seller du constructeur suisse.

En 2022, la confiance de Collins Aerospace envers la plateforme marocaine se traduit par la signature d’un accord pour le développement d’un écosystème de sourcing, officialisée en marge du Salon international de l’aéronautique de Farnborough.



Par ailleurs, le Royaume confirme sa capacité à se positionner sur les segments de haute technologie et amorce l’entrée dans une nouvelle ère aéronautique, à travers notamment la montée en puissance de l’écosystème moteur.

En 2023, Safran et le Royaume franchissent une nouvelle étape majeure dans leur partenariat historique à travers la création de l’écosystème Safran. Ce cadre structurant vise à accélérer le développement d’une supply chain marocaine compétitive, à renforcer les activités à haute valeur technologique, ainsi qu’à soutenir la montée en compétence des talents nationaux grâce à des programmes conjoints de formation et de recherche.

Cette dynamique a connu une nouvelle impulsion avec la signature, sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI et du Président Emmanuel Macron, d’un Protocole d’accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Société Safran pour la mise en place d’un site de maintenance et de réparation de moteurs d’avions.



Ces investissements ont permis au Maroc de franchir un cap historique : plus de 150 entreprises, plus de 24.000 emplois hautement qualifiés et un taux d’intégration locale dépassant 40%. En 2024, le chiffre d’affaires à l’export du secteur a atteint 26,4 milliards de dirhams, confirmant la solidité et la croissance soutenue de l’écosystème aéronautique national.