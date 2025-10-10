Le Forum économique Maroc-France met en avant le rôle stratégique de l'Initiative Royale Atlantique dans le renforcement de l'intégration économique africaine

Le rôle stratégique de l'Initiative Royale pour l'Atlantique dans le renforcement de l’intégration économique africaine et le développement des provinces du Sud du Royaume a été mis en exergue, jeudi à Dakhla, lors d'un panel organisé dans le cadre du Forum économique Maroc-France.



Tenu sous le thème "L’Initiative Royale Atlantique : vision stratégique et opportunités de développement", ce panel a mis en lumière le positionnement des provinces du Sud du Maroc comme un hub clé pour le développement économique régional, l’intégration africaine et la création de valeur ajoutée au niveau continental.



Dans ce sens, l'ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, a relevé que l’Afrique atlantique regorge d'énormes opportunités, la façade représentant 23 pays, 46% de la population africaine, 55% du PIB continental et 57% du commerce africain.

Face aux défis communs de la région : sécuritaires, changement climatique et démographiques, la Vision de Sa Majesté le Roi a pour objectif de faire de cet espace un moteur d’intégration économique et de prospérité partagée, a souligné M. Methqal.



Il a expliqué que dans le cadre de la solidarité agissante du Royaume avec les pays africains, la Vision Royale ambitionne également de faire bénéficier les pays enclavés du Sahel d’un accès à l’Atlantique, faisant des provinces du Sud un acteur géographique et économique central dans l’émergence de cette façade atlantique-sahelienne.



Trois projets structurants incarnent cette vision : le gazoduc Maroc-Nigeria, le port Dakhla Atlantique et le projet de constitution d’une marine marchande, a détaillé M. Methqal, notant que ces grands projets offriront une plateforme de développement au service des populations africaines.



Pour sa part, la directrice de l’aménagement du Port Dakhla Atlantique, Nisrine Louzzi, a mis en avant le rôle stratégique de cette infrastructure qui répond aux besoins de plusieurs secteurs d'activité, comme les énergies renouvelables et l’hydrogène vert.

Le projet s’inscrit dans une logique de coopération Sud-Sud et en droite ligne avec le Modèle de développement des provinces du Sud, tout en participant à une restructuration significative du PIB de la région Dakhla-Oued Eddahab, a-t-elle ajouté.



De son côté, Olivier Vincent, directeur exécutif chargé des activités export de Bpifrance, a salué la Vision Royale stratégique, la qualifiant d’"absolument enthousiasmante", insistant sur le rôle des partenariats avec les acteurs marocains pour connecter, financer et promouvoir les flux d’affaires, avec les entrepreneurs au centre de cette dynamique.



Pour sa part, le directeur général adjoint de l’Agence française de développement (AFD), Bertrand Walckenaer, a souligné l’engagement historique de l’AFD au Maroc, premier pays d’intervention de l’agence, avec plus de 3,2 milliards d’euros de projets en cours.



Il a mis en avant la collaboration avec la Caisse de Dépôt et de Gestion et l’alignement sur le nouveau modèle de développement marocain, structuré autour de trois axes : le développement du capital humain, des infrastructures et du capital naturel.

M. Walckenaer a mis l'accent sur la contribution de l’AFD à la formation professionnelle, à la mobilité urbaine durable, ainsi qu’à la gestion des ressources naturelles, en relevant leur impact sur le développement économique partagé entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne.



A l’issue des travaux, les participants au Forum économique Maroc-France ont effectué une visite de terrain au chantier du port Dakhla Atlantique où ils ont constaté l’avancement de ce projet structurant et son potentiel en tant que levier majeur du développement économique et logistique des provinces du Sud.



Organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc et le Mouvement des entreprises de France, à travers le Club des chefs d’entreprise Maroc-France, ce forum vise à renforcer le partenariat économique bilatéral et à identifier de nouvelles synergies entre les communautés d’affaires marocaine et française.