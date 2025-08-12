Augmenter la taille du texte
Douanes : 284 MDH de marchandises de contrebande saisies en 2024

Jeudi 28 Août 2025

Douanes : 284 MDH de marchandises de contrebande saisies en 2024
La valeur des marchandises de contrebande saisies par les services douaniers s’est établie à 284 millions de dirhams (MDH) en 2024, enregistrant une hausse modérée de 7,74% comparativement à une année auparavant, ressort-il du rapport d'activité 2024 de l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

Cette progression des saisies témoigne d’un ralentissement significatif de l’activité de contrebande, résultant notamment du renforcement du renseignement opérationnel, de la mobilisation des unités mobiles, de l’intensification des opérations de contrôles aléatoires et ciblées et d’une meilleure synergie avec les structures nationales telles que la Brigade nationale des douanes et les services des enquêtes et de l’analyse du risque, explique l'Administration.

En matière de lutte contre la contrefaçon, l’ADII a enregistré 746 demandes de suspension en 2024, soit une hausse de plus de 9,38% par rapport à 2023 (682 demandes), rapporte la MAP.

Cette dynamique est notamment due à une meilleure sensibilisation des titulaires de droits et à la simplification des procédures. Cette évolution reflète également l’intérêt croissant pour le recours au mécanisme douanier de protection des droits de propriété intellectuelle.

En revanche, les interceptions effectives de contrefaçon ont connu un recul en 2024, avec 82 suspensions réalisées contre 97 en 2023 et environ 1,15 million d’articles suspendus, soit une baisse de 42%.

Cette diminution est à mettre à l’actif d’une meilleure dissuasion auprès des importateurs d’articles contrefaits et du renforcement de la coopération et de l’échange d’informations avec les partenaires concernés.
 

Libé

