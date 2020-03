Dormir comme un bébé

La régression a parfois du bon. En effet, d’après une récente étude menée en Suisse, le mouvement de va-et-vient, semblable à celui qui berce les bébés, permettrait de faciliter l’endormissement, d’améliorer la qualité du sommeil et celle de la mémoire. Alors pourquoi se priver ?

Voici une nouvelle toute douce (comme celle que nous chantaient nos mamans ?) qui devrait apporter quelque réconfort aux Français qui sont 1 sur 2 à souffrir de troubles du sommeil. D’après une étude publiée dans la revue Current Biology, se faire bercer aurait de nombreux bénéfices aussi pour les adultes. Ce geste permettrait de s’endormir plus rapidement, de dormir plus longtemps et plus profondément et de mieux consolider ses souvenirs dans la mémoire. Explications.

Menée par une équipe de chercheurs de l’université de Genève, l’étude a fait participer 18 personnes (10 femmes et 8 hommes) âgées entre 20 et 27 ans et ne souffrant pas de troubles de sommeil à une expérience sur deux nuits. Lors de la première, les volontaires se sont couchés dans un lit statique mais lors de la seconde ils ont été priés de s’allonger sur une sorte de lit à bascule oscillant à une fréquence de 0.25 Hertz et se balançant latéralement sur 10,5 cm tout au long de la nuit. Ce qui signifie que toutes les 4 secondes le lit complétait un va-et-vient… Pas de quoi attraper le mal de mer !

Pendant toute l’expérience, leur activité cérébrale, leur rythme cardiaque, les mouvements des yeux ainsi que d’autres données sur leur sommeil ont été monitorés. Laurence Bayer, l’auteure principale de l’étude et biologiste à l’Université de Genève a constaté, comme le rapporte CBS qu’une « nuit de sommeil bercé a des impacts bénéfiques sur l’endormissement et la continuité du sommeil (moins de micro-réveils) ». Elle a également remarqué que les participants bercés avaient eu un sommeil avec moins de rêves (sans MOR, Mouvements rapides des yeux, ndlr) et par conséquent plus profond et plus réparateur.En effet, alors qu’ils étaient couchés dans les lits statiques, les volontaires ont mis en moyenne 6,5 minutes de plus pour entrer dans cette phase de sommeil profond et une fois à ce stade-là de leur nuit, ils y sont restés 5% moins longtemps.

Et les effets positifs d’un berceau pour adulte ne s’arrêtent pas là. Ses oscillations semblent également jouer un rôle bénéfique dans la mémorisation. Il a été demandé aux 18 personnes de retenir la veille de chaque nuit une liste de 46 couples de mots. Les résultats ont montré qu’ils étaient parvenus à mieux se souvenir des associations de mots après avoir été bercés pendant leur sommeil.

« Nous avons trouvé que le mouvement continu de bercement aidait à synchroniser l’activité neuronale dans les réseaux thalamocorticaux du cerveau, ceux-là mêmes qui jouent un rôle important dans le sommeil et dans la consolidation mémorielle », a constaté Aurore Perrault, coauteure de l’étude et qui était chercheuse à l’Université de Genève au moment de l’expérience et qui travaille désormais comme chercheuse en neurosciences à l’université Concordia à Montréal (Canada).

La scientifique confie que si certains des participants étaient quelque peu sceptiques en début d'expérience, certains convaincus par le balancement «agréable et relaxant» étaient «tombés amoureux » du berceau pour adultes et avaient même demandé à le rapporter chez eux !

La scientifique confie que si certains des participants étaient quelque peu sceptiques en début d’expérience, certains convaincus par le balancement «agréable et relaxant» étaient «tombés amoureux » du berceau pour adultes et avaient même demandé à le rapporter chez eux !