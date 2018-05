Royal Air Maroc adapte les horaires

de ses vols à l’heure GMT

La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) a annoncé mercredi que les horaires de ses vols seront avancés d’une heure au départ et à l’arrivée des différents aéroports marocains, à partir de la date qui coïncide avec le retour du Maroc à l’heure GMT, dans la nuit du 12 au 13 mai.

“Suite au retour du Royaume du Maroc à l’heure GMT dans la nuit du 12 au 13 mai, Royal Air Maroc informe sa clientèle que les horaires de ses vols seront, à partir de cette date, avancés d’une heure au départ et à l’arrivée des différents aéroports marocains”, indique la compagnie nationale dans un communiqué.

A cet effet, la RAM rappelle que, par mesure de précaution, les clients sont priés de se présenter tôt aux guichets d’enregistrement à l’aéroport, au minimum 3 heures avant l’heure du décollage, en les invitant à se renseigner sur le programme de leurs vols auprès des services de la compagnie aux numéros 089000 0800 (Maroc) et +212522489797 (Numéro International).



Des opérateurs touristiques algériens en prospection à Tanger

Une délégation d’agents de voyages algériens se sont rendus, récemment à Tanger, pour une visite de prospection d’affaires dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de coopération dans le domaine touristique.

Ainsi, 15 agents de voyages d’Algérie ont visité les principales destinations touristiques de la région, dont Chefchaouen, Tétouan et Assilah, et assisté à une rencontre à Tanger, animée notamment par le président du Conseil régional du tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mustapha Boucetta, et le directeur du CRT, Abdelghani Ragala, sur les potentialités touristiques de la région, et ce à l’initiative du CRT, en partenariat avec la Royal Air Maroc, indique un communiqué du Conseil.

Un fructueux débat à été ainsi lancé sur les possibilités de programmer un vol direct reliant Tanger à Alger, créer une ligne Alger-Tanger-Fès et une ligne maritime Oran-Al Hoceima, ainsi que d’œuvrer à augmenter le nombre des touristes algériens dans la région.

Dans ce cadre, les agents de voyages algériens ont salué la qualité du produit touristique qu’offre la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et formulé le souhait d’établir une connexion aérienne directe entre Tanger et Alger, afin de promouvoir cette destination, poursuit le communiqué.

Le transport aérien d’Algérie vers le Maroc a enregistré, durant l’année 2017, des performances très encourageantes par rapport à 2016.

Une moyenne de 114.000 passagers sont transportés annuellement par la RAM, dont 12.000 trafics touristiques sur Marrakech et Agadir, en hausse de 35% par rapport à 2016.