Botola Pro D2



Voici le programme de la douzième journée du Botola Pro D2 de football, qui se déroulera samedi (15h00):

ASS-WST, CAK-KACM, CJBG-CRA, IZK-CRS, KAC-TAS, MAS-USK, OD-SCCM et RAC-WAF.



Saut d’obstacles

La Fédération Royale marocaine des sports équestres organise, en cette fin de semaine à Dar Es Salam à Rabat, la finale de la 7è édition de la Coupe du Trône de saut d'obstacles.

A noter que l'équipe de la Garde Royale a dominé le classement des quarts de finale de la compétition qui se sont déroulés du 29 novembre au 1er décembre au Royal Club Equestre Prince Moulay Abdellah à Fès, tandis que le Royal Complexe Sport des Equestres Dar Es Salam a pris la tête du classement lors des demi-finales.



Assemblée

La Fédération Royale marocaine de ju-jitsu brésilien tiendra son assemblée ordinaire le samedi 28 décembre à Rabat.

L'ordre du jour de cette rencontre comprend notamment l'examen des rapports moral et financier, le budget de l'exercice et la nomination des présidents et des membres des organes disciplinaires de la fédération.



Cross country

La Fédération Royale marocaine d'athlétisme organise, en coordination avec la Ligue d'athlétisme de Marrakech-Tensift-Al-Haouz, la deuxième étape de cross-country (pour toutes les catégories), ce dimanche à Benguérir, à partir de dix heures.