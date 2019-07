Lamine Ouahab

s’adjuge Tanger Future



Le tennisman marocain Lamine Ouahab a remporté, dimanche, le Tournoi international de Tanger Future en battant en finale le Français Mathieu Perchicot par deux sets à zéro (6-0/6-2).

Ce tournoi, organisé au Tennis club municipal de Tanger (TCMT), est doté de 15.000 dollars et fait partie d’une série de tournois organisés sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de tennis à Tanger, Casablanca et Agadir.

Lamine Ouahab a déclaré après le match que cette finale «n’a pas été facile» face à un adversaire qui a fortement progressé au classement de la Fédération internationale de tennis cette année (77ème place), affirmant que ce challenge a été une source de motivation pour jouer «une bonne finale».

De son côté, le secrétaire général du TCMT, Noureddine El Harthi, a salué le niveau des joueurs participant à cette édition, marquée par des matchs de haut niveau technique.

Ce tournoi international constitue une occasion pour les jeunes pratiquants pour se mesurer à des champions venus de 18 pays à travers le monde, a-t-il souligné dans une allocution à cette occasion.

A noter que le TCMT accueille, à partir de ce dimanche et jusqu’au 29 juillet, la 23ème édition du Tournoi «Abdelhay Sbai», doté de 120.000 dirhams et organisé à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône avec la participation de jeunes espoirs du Maroc et de l’étranger.



Distinction des golfeurs marocains en Belgique



Les internationaux amateurs de Belgique se sont déroulés du 17 au 20 juillet sur le golf de Naxhelet. Une centaine de golfeurs originaires de 10 pays ont pris part à ce tournoi : la Belgique, la France, l’Autriche, le Japon, l’Australie, le Danemark, la Suisse, la Hollande, la Grande-Bretagne, l’Italie et le Maroc.

Après le 2ème tour, seuls 40 ont pu continuer l’aventure en franchissant un Cut fixé à +6, tandis que chez les golfeuses seules, 21 sur les 50 engagées ont pu poursuivre la compétition. Si Ines Laklalech a pu passer le Cut, Rim Imni, en revanche, n’a pu le faire.

C’est Ayoub Ssouadi qui s’est classé 1er en jouant -11 (67-71-71-68 277) devant Ayoub Id Omar -9 (68-70-71-71 279).

La 3ème place est revenu au Belge Charles Roeland 72-68-71-69 280 -8

Le Maroc s’est classé également premier (276) par nations, devant le Danemark (287) et la Belgique (288).

Au niveau des golfeuses, c’est la Suissesse Nathalie Armbruster qui l’a emporté avec -7 281, alors que la Marocaine Inès Laklalecha a terminé 8ème à +6, une performance satisfaisante.