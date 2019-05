Stage de l’EN

de beach-soccer



L'équipe nationale marocaine de beach-soccer entamera un stage de préparation à huis clos, du 20 au 24 mai à Casablanca, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Quatorze joueurs ont été retenus par l'entraîneur Mustapha El Haddaoui pour participer à ce stage qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs à la première édition des Jeux africains de plage prévue à l'Ile de Sal au Cap-Vert du 14 au 23 juin prochain, précise la FRMF dans un communiqué.

Ci-après la liste des joueurs convoqués et leurs clubs:

- Zakaria Souary (Ittihad Deroua)

-Yassir Abada (Rajaa El Jadidi)

- Ismail El Ouariry (Bouznika Beach-Soccer)

- Ali El Khadym (Wafae Deroua)

- Anas El Hadaoui (Grand Motte/ France)

- Sami Iazal (Club Sbou Kénitra)

- Rabie Aboutalbi (Siham Arriyadhi Bidaoui)

- Zohair Jebbary (Olympic Oued Cherrat)

- Miloud Ennekhli (AS Salé)

- Nassim El Haddaoui (Grand Motte/France)

- Hamza Selami (Dinamo Kénitra)

- Azedine El Hamidy (Bouznika Beach Soccer)

- Zaroual Abdellah (Mouloudia El Jorf)

- Zakaria Ahrigue (Union Oujda)



Le geste de

la FRMF



La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a procédé, vendredi 17 mai 2019, à la remise d'équipements et de tenues de sport au profit des pensionnaires de l'Orphelinat "Dar Al Atfal" de Témara.

Cette opération a été initiée en partenariat avec l'association des supporters de l'AS FAR.



Distinction d’Arafi à Shanghai



L'athlète marocaine Rabab Arafi a remporté samedi le 1500m du meeting de Shanghai, 2e étape de la Ligue de Diamant, avec un chrono de 4min 1sec et 15/100e. Signant la meilleure performance de l'année, elle a devancé respectivement l'Ethiopienne Gudaf Tsegay (4:01.25) et l'Ougandaise Winnie Nanyondo (4:01.39).