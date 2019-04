Communautés israélites



Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a donné ses très Hautes instructions au ministre de l'Intérieur pour l’organisation des élections des Instances représentatives des communautés israélites marocaines, non tenues depuis 1969, indique vendredi un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Sa Majesté le Roi a demandé également au ministre de l’Intérieur de veiller dorénavant au respect de la périodicité du renouvellement de ces instances conformément aux dispositions du Dahir du 7 mai 1945 relatif à la réorganisation des comités de communautés israélites, selon la même source.



Sommet de la Méditerranée



Le Sommet des deux rives, Forum de la Méditerranée, se tiendra à Marseille ces 23 et 24 juin 2019, a annoncé vendredi le ministère français des Affaires étrangères.

Il s’inscrit dans le cadre du Dialogue 5+5 Méditerranée qui réunit cinq Etats de la rive Sud de la Méditerranée (la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye) et cinq Etats de la rive Nord (le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie et Malte).

L’Union européenne, l’Allemagne, mais aussi les organisations pan-méditerranéennes et les principales organisations économiques internationales présentes dans la région sont associés à cette initiative, a-t-on ajouté.