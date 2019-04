La FDT rejette les résultats

du dialogue social



La FDT a rejeté les résultats du dialogue social entérinés par les centrales syndicales et le ministère de l’Intérieur.

Elle a décidé d’observer une marche nationale de protestation dimanche 28 avril courant.

Son secrétaire général, Abdelhamid Fatihi, a déclaré à notre confrère Al Ittihad Al Ichtiraki que la hausse des salaires décidée par le gouvernement ne répond pas aux attentes des salariés dont le pouvoir d’achat s’est extrêmement affaibli ces dernières années, précisant que cette augmentation est insignifiante puisqu’elle sera écornée par l’impôt.



Un jihadiste mis sous les verrous



Un jihadiste présumé, soupçonné de vouloir commettre un attentat à Séville (sud de l'Espagne) a été arrêté au Maroc, a annoncé mercredi le ministère de l'Intérieur espagnol.

Contacté par l'AFP, le ministère n'a pas voulu indiquer si cet homme, qui réside à Séville, voulait agir durant la Semaine sainte, à l'occasion de laquelle des centaines de milliers de touristes affluent dans la capitale andalouse pour assister aux processions catholiques.

«La police nationale et les services de renseignement espagnols et marocains ont mené une opération antiterroriste (...) qui s'est soldée par l'arrestation au Maroc d'un jihadiste présumé qui prévoyait de commettre un attentat à Séville», a écrit le ministère dans un communiqué.