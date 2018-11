Chambre des représentants



La Chambre des représentants tiendra lundi une séance plénière consacrée aux questions orales relatives à la politique générale, auxquelles répondra le chef du gouvernement.

Cette séance, qui débutera à 15H00, intervient en application des dispositions de l'article 100 de la Constitution et conformément aux articles 278 et 283 du règlement intérieur de la Chambre, indique cette institution législative dans un communiqué.



Hôpitaux de campagne



Sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces Armées Royales, le service de santé des FAR va déployer deux hôpitaux de campagne, l’un à Ouaouiziret (province d’Azilal) et le second à Anfgou (province de Midelt).

Les opérations de déploiement de ces hôpitaux de campagne ont débuté le vendredi 23 novembre, a souligné la même source.