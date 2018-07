Divers sportifs

Karaté



Les Ligues "Meknès Atlas" (messieurs) et "Salé Bouregreg" (dames) ont remporté, dimanche à Guelmim, la Coupe du Trône de karaté au titre de la saison 2017-2018.

Dans la compétition masculine, la Ligue de "Meknès Atlas" s'est imposée face à la Ligue du Boughaz, tandis que chez les dames la Ligue "Salé Bouregreg" a dominé la Ligue de Tétouan.

Cette édition a connu la participation de 22 Ligues nationales de karaté et disciplines associées, chaque équipe étant composée de 7 membres pour la compétition masculine et 4 pour la compétition féminine.

A la clôture des phases finales de cette compétition, organisée par la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées, le wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhai, a remis les trophées et les certificats aux gagnants.



Cyclisme



La 10è édition du challenge international du Sahara de cyclisme, organisé par le club de la Marche Verte de cyclisme à Laâyoune, aura lieu du 27 au 30 juillet en célébration de la Fête du Trône.

Participeront à cette manifestation qui reliera Guelmim à Laâyoune en passant par Tan Tan, Akhfennir, Tarfaya et Foum El Oued, des cyclistes d'Espagne, de France, d'Italie et de Suède, ainsi que des équipes nationales féminines, selon les organisateurs de cet événement.

Organisée sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de cyclisme, cette édition sera l’occasion pour les coureurs de constater de visu les projets de développement socio-économique, culturel et sportif que connaissent les provinces du Sud du Royaume, d'après les organisateurs.

A travers cette compétition, le club la Marche Verte de cyclisme ambitionne notamment de promouvoir cette discipline auprès des jeunes et d’élargir la base des pratiquants dans la région.