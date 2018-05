Divers sportifs

EN féminine



L'équipe nationale féminine U17 participera au tournoi international Girl's Alsace Cup 2018 prévu du 17 au 21 mai 2018 en France.

Ce tournoi s'inscrit dans le cadre des préparations de la sélection nationale aux prochaines échéances.

A cet effet, Lamia Boumehdi a fait appel à 23 joueuses dont voici la liste : Soukaina Wahbi (AEAS), Zoubida El Bastali (ASFAR), Layla Errakkas (WJT), Nassima Jawad (ARDS), Myriam Loukili (Montpellier-Fr), Zineb Assim (CAK), Oumayma El Amrani (CAK), Sofia Bouftini (CAK), Nouhayla Obail (CASKH), Oumayma Soukki (HUSA), Kawtar Mahy (ASFAR), Noura Mouadini (CAK), Imane Sarribou (HUSA), Jihan Barchi (CAK), Samah Kharouach (UJST), Fatima-Ezzahra Akif (AEAS), Assia Darouich (Anaff), Oumaima Tayar (HUSA), Hajar Errakkas (WJT), Wafaa Belmati (WAC), Safa Fougazri (CAK), Yasmine Ben Houssain (Sv Blau-Weib Hohen Neuenorf-All) et Mouna Talidi Hannach (Rayo Vallecano-Esp).



Volley-ball



560 élèves relevant des établissements d'enseignement primaire de la province de Figuig ont bénéficié, récemment, d'une session de formation dans le volley-ball en sus de plusieurs activités de divertissement et d'animation.

Initiée par l'association Oasis des sports Figuig, section volley-ball, cette journée a permis aux participants qui ont été répartis sur 15 terrains de sport, aménagés pour l'occasion, de se familiariser et d'apprendre les règles de base de cette discipline sportive, fort répandue dans la région.

Selon le président de l'Association, Driss Bekhi, cet événement, animé par 60 encadrants, s'assigne pour objectifs d'encourager la pratique sportive notamment le volley-ball chez les enfants, de partager avec eux les expériences sportives et d'établir, au-delà de l'activité physique, des liens d'amitié et de coopération entre les différents participants.

La Salle omnisports de Figuig, rappelle-t-on, devait abriter vendredi les finales de la Coupe du Trône de volley-ball, dames et messieurs (juniors et seniors).