Divers sportifs

Mondial 2026



Dans le cadre de la candidature du Royaume du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde 2026, une délégation marocaine a pris part aux travaux du 68e congrès de la Confédération sud-américaine de football (COMNEBOL) tenu à Buenos Aires en Argentine afin d'obtenir le soutien au dossier marocain.

La délégation marocaine était composée de deux membres fédéraux, Mohamed Addal et Noureddine Naybet, de Moncef Belkhayat en plus de l'ambassadrice Karima Benyaich.

La délégation marocaine a tenu une série de rencontres avec les représentants des fédérations nationales de la COMNEBOL.





Championnat D2



Le championnat de seconde division de football se poursuivra ce dimanche pour le compte de la 27ème journée dont le programme se décline comme suit : CAYB-JSKT, WAF-RSB, USMO-ASS, IZK-JSM, USK-KAC, OD-CJBG, WST-MCO et RBM-MAS.

A noter que le coup d’envoi de l’ensemble des matches sera donné à partir de 16 heures.



Ouahab éliminé



Le tennisman marocain, Lamine Ouahab a été éliminé jeudi, aux 8è de finale du Grand Prix Hassan II de tennis, disputé au Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA).