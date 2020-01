Divers sportifs

Tirage au sort du Mondial 2022

Le Maroc dans le pot 1



Le Maroc figure dans le chapeau 1 du tirage au sort des éliminatoires africaines qualificatives à la Coupe du monde de football (Qatar 2022), prévu le 21 courant au Caire.

Ce tirage au sort concerne les quatorze sélections qualifiées au terme du tour préliminaire qui ont rejoint les 26 nations les mieux classées selon le classement Fifa de décembre dernier.

Les quarante sélections seront réparties en dix groupes de quatre. Les éliminatoires débuteront en mars prochain et prendront fin en octobre 2021, avec la qualification des dix équipes classées en tête de leur poule au troisième tour qui se déroulera en novembre 2021. Cette dernière étape opposera les dix vainqueurs de groupe, qui disputeront cinq confrontations en matchs aller-retour. Un tirage au sort, avec dans un premier pot les cinq meilleures nations au classement FIFA et dans l'autre les cinq moins bien classées, permettra de décider de ces cinq barrages entre les premiers de chaque groupe. L'équipe du Maroc se trouve ainsi dans le chapeau 1 à côté de neuf autres sélections, à savoir le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, le Nigeria, le Ghana, l'Egypte, le Cameroun, le Mali et la RD Congo.

Le 2è chapeau comprend le Burkina, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Guinée, l'Ouganda, le Cap-Vert, le Gabon, le Bénin, la Zambie et le Congo. De son côté, le chapeau 3 est constitué du Madagascar, de la Mauritanie, de la Libye, du Mozambique, du Kenya, de la République centrafricaine, du Zimbabwe, du Niger, de la Namibie et de la Guinée-Bissau, tandis que les sélections du Malawi, de l'Angola, du Togo, du Soudan, du Rwanda, de la Guinée Equatoriale, de la Tanzanie, de l'Ethiopie, du Liberia et de Djibouti forment le quatrième chapeau.



Versement de la 2ème tranche de la subvention



La Ligue nationale du football professionnel (LNFP) annonce le versement de la deuxième tranche de la subvention réservée aux clubs de Botola Pro D1 et D2 au titre de la saison 2019-2020.

La LNFP précise que le montant débloqué pour les clubs de Botola Pro D1 est de 23.847.497,70 dirhams. La FRMF précise églamment que la somme versée aux clubs de Botola Pro D2 est de 9.523.250,00 dirhams.

Pour ce qui est des montants dûs aux clubs, ils ont été prélevés après le verdict de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).



Assemblées générales



La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) annonce le report des Assemblées générales (AG) constitutives des Ligues régionales de Guelmim-Oued-Noun et Dakhla-Oued-Ed Dahab.

Ces AG, dont les dates coïncidaient avec la tenue à Laâyoune de la Coupe d’Afrique des nations de futsal (28 janvier-7 février 2020), sont reprogrammées selon le calendrier suivant :

L’AG constitutive de la Ligue Guelmim-Oued-Noun : vendredi 14 février 2020 à 10h00.

L’AG constitutive de la Ligue Dakhla- Oued-Ed-Dahab : dimanche 16 février 2020 à 10h00.