Divers sportifs

Botola Pro D2



Voici les résultats des matches de la sixième journée du Botola Pro D2 de football, disputés dimanche:

Chabab Benguérir - Olympique Dcheira 1 - 1

Chabab Riadi Salmi - Wydad Témara 1 - 1

KAC - Chabab Mohammedia 1 - 1

RAC - Union Sidi Kacem 2 - 1

Widad de Fès - Kawkab Marrakech 1 - 1

Mise à jour de la première journée

Moghreb de Fès - Chabab Rif Al Hoceima 2 - 2

Matchs reportés

Chabab Rif Al Hoceima - TAS Casablanca

Ittihad Khemisset - Moghreb de Fès.



Basketball



Un quart de finale 100% marocain opposera l'AS FAR à l'Association sportive de Salé (ASS), selon le tirage au sort des quarts de finale de la 32è édition du Championnat arabe des clubs champions, effectué dimanche soir à Salé. L'ASS a validé sa qualification en quarts de finale grâce à ses quatre victoires face à Ahly Tripoli (75-69), au club palestinien de Services Labrij (86-57), à Al Koweït club (92-79) et au club algérien de Staoueli (93-56).

Pour sa part, l'AS FAR s'est qualifiée après avoir décroché la troisième position (4 points) à la faveur de sa victoire contre le club soudanais d’Al Almani sur le score de 75 à 46 et deux défaites face à l'Union sportive monastirienne (59-88) et face l'Ittihad d'Alexandrie (102-59).

Voici, par ailleurs, le programme des quarts de finale, qui se disputeront à la salle couverte Fathallah El Bouazzaoui à Salé:

Mardi :

Union sportive monastirienne (Tunisie) - Al Rayyan Club (Qatar) (13h)

Beyrouth Club (Liban) - Ahly Tripoli (Libye) (15h)

Al Jazira (Egypte) - Ittihad d'Alexandrie (Egypte) (17h)

AS FAR (Maroc) - ASS (Maroc) (19h).



Handball



La sélection nationale masculine de handball s'est inclinée face à son homologue tunisienne 18 à 13 (mi-temps 8-7), dans le cadre du Championnat arabe cadets qui a démarré, dimanche à la salle de Béni Khiar au Cap Bon, dans la ville tunisienne de Nabeul (67 km de Tunis). Le championnat arabe des cadets se poursuivra jusqu'au 3 novembre prochain avec la participation de quatre autres sélections, à savoir le Qatar, l’Arabie Saoudite, la Jordanie et le Koweït.

Auparavant, le Koweït s'est imposé face à la Jordanie par 33-19, alors que l'Arabie Saoudite a battu le Qatar (30-25).

La sélection marocaine devait disputer son deuxième match hier face au Qatar, avant d'affronter la Jordanie aujourd’hui à 12h00, puis l’Arabie Saoudite le jeudi à 15h00, avant de conclure le premier tour face au Koweït vendredi 1er novembre à 15h00.

La compétition se déroule sous la formule de championnat et les deux premiers disputeront la finale, dimanche 3 novembre à 16h00, qui sera précédée du match de classement pour la troisième place.