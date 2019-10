Divers sportifs

Equitation

L’équipe nationale marocaine de saut d’obstacles prend part, du 17 au 20 octobre, à la troisième étape du Morocco Royal Tour, dans le cadre du 12è Salon du cheval d'El Jadida, qui se poursuit jusqu'au 20 octobre au parc d'exposition Mohammed VI.

Placé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, ce concours de saut d'obstacles, initié par la Fédération Royale marocaine des sports équestres, de la Garde Royale et l'Association du Salon du cheval d'El Jadida, connaît la participation, entre autres, des cavaliers Abdelkebir Ouaddar, Abdeslam Bennani Smires, Ali Al Ahrach et El Ghali Boukaa, indique un communiqué des organisateurs.

L’équipe nationale, qui jouait sa qualification olympique sur la Coupe des nations de Rabat, est sortie par la grande porte au terme d’une lutte d’anthologie avec l’équipe du Qatar notamment, pour un écart de trois points, qui n'est même pas l’équivalent d’une barre, relève le communiqué. .



Trail

La quatrième édition de la compétition "Chefchaouen la Traversée Trail" sera organisée le 19 octobre, indique un communiqué des organisateurs.

Lors de cet événement organisé par l'Association Sport solidarité avec le soutien de la province de Chefchaouen, les traileurs, hommes et femmes, expérimentés et amateurs fouleront les montagnes du Rif pour tenter de relever le défi de relier les rives de la Méditerranée à la montagne, précise le communiqué. Deux courses sont prévues au programme: la première de 61 km partira des rives de la Méditerranée à Kaa Asras (à 3.600 m d’altitude), tandis que la seconde de 30 km et démarrera d’Akchour (à 1.900 m d’altitude).



Tennis

Le Riad Club Rabat organise, du 19 au 26 octobre, la 18è édition de son tournoi international de tennis ITF juniors.

Organisé sous l'égide de la Fédération internationale de tennis et de la Fédération Royale marocaine de tennis, ce grand événement sportif connaîtra la participation de plus de 120 joueurs et joueuses représentant plus de 30 pays qui s'affronteront dans l'ambition de remporter le titre et d’améliorer leur classement mondia.



Pétanque

Le Stade Marocain, section pétanque organise, du 19 au 20 octobre, la 13è édition de son Grand tournoi international.

Placée sous la Présidence d'Honneur de SAR le Prince Moulay Rachid, cette édition connaîtra la participation de 300 triplettes venant de toutes les régions du Royaume et d'équipes de Tunisie, d'Algérie, de Mauritanie, d'Espagne, de France, de Belgique et des Pays-Bas, précisent les organisateurs dans un communiqué.