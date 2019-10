Divers sportifs

Botola Pro 1



La 4ème journée du championnat national de football Botola Pro D1 sera une fois encore au goût de l’inachevé. Pas moins de quatre rencontres seront reportées à une date ultérieure, à savoir IRT-CAYB, RBM-HUSA, RCA-MAT et RSB-DHJ.

Les matches programmés pour dimanche sont ASFAR-RCOZ (15h00- stade non déterminé), RCAZ-OCS (17h00-terrain Ahmed Chokri-Zémamra) et OCK-FUS (19h00-Complexe OCP à Khouribga). Quant au match devant mettre aux prises le MCO avec le WAC, il aura lieu mercredi 23 octobre à 17h00 au stade d’Honneur à Oujda.

A noter que le match en retard de la première journée du championnat entre le Raja de Casablanca et celui de Béni Mellal se jouera le jeudi 24 octobre à partir de 15 heures dans un stade non encore déterminé.



Arbitrage malien pour Maroc-Algérie



La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un quatuor arbitral malien pour officier le match retour Maroc-Algérie prévu samedi 19 octobre au stade municipal de Berkane pour le compte du dernier tour des éliminatoires de la 6ème édition du Championnat d'Afrique des nations 2020.

Il s'agit de l'arbitre central Mahamadou Keita qui sera assisté par Nouhoum Bamba et Adama Sidiki Kone alors que l'autre Malien Gaoussou Kané sera le quatrième arbitre. La CAF a également désigné le Mauritanien Massa Diarra commissaire du match.



MRT de saut d'obstacles



La sélection égyptienne de saut d'obstacles a remporté la Coupe des nations, disputée dimanche au Complexe Royal des sports équestres et Tbourida de Dar Es-Salam à Rabat, dans le cadre de la deuxième étape de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles.

Composée de Mohamed Taher Zayada, Nayel Nassar, Abdel Said et Samah El Dahan, l'équipe égyptienne s'est adjugé le titre avec quatre points de pénalité, devant l'équipe suisse, vainqueure des deux dernières éditions, qui a récolté cinq points de pénalité et comprenant les cavaliers Elian Baumann, Anthony Bourquard, Marc Rothlisber et Alain Jufier.

La troisième position est revenue ex aequo à l'équipe italienne (Roberto Turchetto, Roberto Arioldi), Emanuele Camili et Natale Chiaudani et celle brésilienne (Bernardo Alves, Felipe Amaral, Rodrigo Mesquita Marinho et Pedro Veniss) avec 14 points de pénalité. Pour sa part, la sélection nationale marocaine composée d'Abdelkebir Ouaddar, Abdessalam Bennani Smires, Ali Ahrach et Ghali Boukaa, a terminé au 9è rang.

Les équipes égyptienne et qatarienne ont décroché leurs billets pour les Jeux olympiques de Tokyo, tandis que l'équipe marocaine a raté le coche en terminant troisième au niveau arabe.