Divers sportifs

Championnat D1

Le championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, se poursuivra pour le compte de la 17ème journée. Le bal sera ouvert par la rencontre qui opposera, ce vendredi à 19 heures au stade municipal de Berkane, la RSB au MAT.

Samedi, trois matches sont au programme, à savoir KACM-RCOZ (15h00), OCK-DHJ (17h00) et ASFAR-CRA (19h00) tandis que dimanche, l’IRT recevra le MCO (18h00).

Lundi, l’OCS jouera le FUS, match à huis clos (15h00), alors que mercredi prochain, le CAYB affrontera le WAC (15h00) et le Raja donnera la réplique au HUSA (15h00).



Mohcine Khyati rejoint Al Hussein Irbid

Le club jordanien Al Hussein Irbid s'est offert les services du footballeur marocain Mohcine Khyati. Ce recrutement fait suite à une proposition du directeur technique du club, Achraf Kassem, qui a suivi le joueur pendant les entraînements, rapporte l'Agence de presse jordanienne qui cite le membre de la direction d'Al Hussein Irbid, Hani Hatamela. Mohcine Khyati est le troisième joueur étranger du club jordanien, aux côtés du Croate Idmir et du Camerounais Patrick.

Jeudi, Al Hussein Irbid devait jouer contre Al Bokaâ pour le compte de la phase retour du championnat local.



Open Prestigia

de golf

Le Polonais Mateusz Gradecki a remporté l'Open Prestigia de golf, épreuve de l’Atlas Pro Tour 2019, qui s'est déroulée du 3 au 5 février au Golf Tony Jacklin et au Casa Green Golf de Bouskoura. Gradecki a rendu une dernière carte de 67 coups, totalisant un score de 202 coups (-14), devançant l’Allemand Hurly Long et le Britannique Allen John deuxièmes ex æquo avec 203 coups (-13).

Côté marocain, la meilleure performance est à mettre à l'actif de Fayçal Serghini qui a terminé en 5è position avec un total de 206 coups (67+69+70), soit 10 coups sous le par. La prochaine étape de l’Atlas Pro Tour 2019, à savoir l’Open Casa Green, se déroulera à Bouskoura en cette fin de semaine au Casa Green Golf et au Palm Golf Casablanca.