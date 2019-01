Divers sportifs

Coupe de la CAF

La RSB se complique la tâche



La Renaissance sportive de Berkane (RSB) s’est inclinée sur le score de 2 buts à 0 face à la formation sénégalaise de l’ASC Jaraaf, lundi au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar.

Les buts sénégalais ont été marqués par Ousseynou César Guèye (5è) et El Hadji Madické Kané (42è). Les Berkanis ont failli réduire l’écart, mais le Togolais Laba Kodjo n’a pas réussi à transformer un penalty (51è).

Le match retour est prévu samedi prochain à Berkane.

Quatre clubs marocains sont toujours engagés en 1/16è de finale bis de la Coupe de la CAF. Il s’agit, outre la RSB, du Hassania Agadir, vainqueur loin de ses bases du club éthiopien Jimma Aba Jifar (1-0), de l’Ittihad de Tanger, acculé au match nul à domicile (0-0) face aux Egyptiens du Zamalek et du Raja de Casablanca, qui a décroché un nul précieux (1-1) sur la pelouse d'Africain Stars de Namibie.



Championnat D1

L’ASFAR accrochée par le MCO



L’AS FAR a concédé le nul à domicile (1-1) face au Mouloudia d’Oujda, en match de la 14è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé lundi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les visiteurs ont ouvert le score par Noah Sadaoui à la 23è minute de jeu. Les Militaires ont égalisé, en deuxième mi-temps, par le biais de Mohamed Kamal (56è).

Après ce nul, le MCO rejoint, en 10è position, le Rapid Oued Zem avec 15 points, une unité devant l’AS FAR qui occupe la 12è place aux côtés de l’Ittihad de Tanger et de l’Olympique de Khouribga.



Transferts

Jabrane au WAC et

Belhanda à Al Ittihad



L’ex-joueur du Hassania d’Agadir Yahya Jabrane vient de signer un contrat de trois saisons et demie avec le WAC. En provenance du club émirati de Diba Fujira, Jabrane a préféré le Wydad au Raja et la raison serait d’ordre pécuniaire. Selon certaines sources, sa rémunération annuelle se situerait à 3,5 millions de dirhams.

Par ailleurs, l’international marocain Younès Belhanda a rejoint le club saoudien d’Al Ittihad de Jeddah où évoluent ses deux compatriotes Karim El Ahmadi et Marouane Dacosta.

Le club saoudien a déboursé 8 M€ pour recruter l'ancien Montpelliérain, champion de France en 2012, et qui intéressait aussi Nice et Monaco.

Ces derniers jours, Belhanda était en stage à Antalya avec son club de Galatasaray, qui ne comptait plus sur lui.



Real-Barca,

le 2 mars



Le clasico du Championnat d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone se jouera le samedi 2 mars à 20h45, a annoncé lundi Javier Tebas, le président de la Liga.

Au match aller, le Barca avait humilié 5 buts à 1 son rival madrilène, défaite à la suite de laquelle l'ex-entraîneur du Real Julen Lopetegui avait été limogé et remplacé par Santiago Solari.

Les Blaugrana (43 points) occupent la première place de Liga et comptent dix points d'avance sur le Real Madrid (4e, 33 points) à la fin de la phase aller.



Menotti, directeur

des sélections

argentines



César Luis Menotti, 80 ans, entraîneur de l'équipe d'Argentine sacrée championne du monde en 1978, a été nommé directeur des sélections nationales, a indiqué lundi la Fédération argentine de football (AFA).

"Bienvenue à la maison César", a écrit l'AFA dans un tweet indiquant que Menotti prendra ses fonctions de directeur des sélections nationales le 1er février, accompagné d'une photographie le représentant serrant la main du président de l'AFA, Claudio Tapia.

Une des premières tâches de Menotti sera de rencontrer le directeur technique Lionel Scaloni qui a pris en charge l'équipe première en août dernier, après le départ de Jorge Sampaoli à la suite de l'échec du Mondial-2018 en Russie.

Scaloni dirigera la sélection argentine au moins jusqu'à la prochaine Copa América, qui se tiendra du 14 juin au 7 juillet au Brésil.

Menotti, qui a aussi été le sélectionneur du Mexique et a entraîné le FC Barcelone, devra mettre en place le projet de la sélection pour les dix prochaines années, présenté par Tapia pendant la dernière assemblée de l'AFA en novembre.