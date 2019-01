Divers sportifs

Subventions

des clubs



La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) annoncent le versement de la deuxième tranche des subventions réservées aux clubs de Botola Maroc Telecom D1 et D2 au titre de la saison 2018-2019.

La FRMF précise que le montant débloqué pour les clubs de Botola Maroc Telecom D1 est de 14.188.722,95 dirhams. La FRMF précise également que la somme versée aux clubs de Botola Maroc Telecom D2 est de 8.923.000,00 dirhams.

Pour ce qui est des montants dus aux clubs, ils ont été prélevés après le verdict de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).



Mhamdi sanctionné



La Commission centrale de discipline de la Fédération Royale marocaine de football s'est réunie vendredi dernier pour se prononcer au sujet du "geste provocateur" du gardien de but de la Renaissance Sportive de Berkane, Abdellali Mhamdi envers les supporters du Raja Club Athletic et a décidé ce qui suit en application de l'article 19/1 du Code disciplinaire:

-Suspendre Mhamdi pour quatre matchs dont deux avec sursis assortie d'une amende de 10.000 dirhams.



Da Costa

à Ittihad Djeddah



Le club saoudien d'Ittihad Djeddah a annoncé, samedi, avoir engagé le défenseur international marocain Marouane Da Costa qui a signé un contrat de deux ans et demi.

Le club saoudien a publié sur son compte Twitter une vidéo de la signature du contrat par l'international marocain Da Costa, qui évoluait jusqu'ici au sein du club turc d'Istanbul Basaksehir, notant que Da Costa a passé avec succès les tests médicaux à Dubaï.

Da Costa avait pris part aux côtés des Lions de l'Atlas à la phase finale du Mondial 2018 en Russie et disputé 12 matches cette saison en championnat turc avec Istanbul Basaksehir, où il a réussi à inscrire 3 buts.

Le club saoudien ambitionne de renforcer ses rangs durant le mercato hivernal afin d'améliorer son classement au championnat saoudien (avant dernier).

En Arabie Saoudite, Da Costa retrouvera d'autres internationaux marocains à l'instar de Karim Al Ahmadi, Norddine Amrabet et Abderrazak Hamdallah (Annasr), ou encore Aziz Bouhadouz (Al Baten).