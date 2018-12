Divers sportifs

Championnat D1



La 12ème journée du Botola Pro-Maroc Telecom D1 se clôturera aujourd’hui par la programmation de quatre rencontres, à savoir OCK-WAC, IRT-KACM, RSB-OCS et RCA-RCOZ.

Le bal de cette journée a été ouvert samedi par le match CRA-MAT qui a tourné à l’avantage des Tétouanais sur le large score de 4 à 1. Dimanche, l’ASFAR a eu raison du FUS par 2 à 0, alors que le DHJ a été défait dans ses bases par le CAYB : 1-0.

Mardi, le Hassania d’Agadir devait affronter le Mouloudia d’Oujda.

Programme avec arbitres

Mercredi

16h00 : OCK-WAC au Complexe OCP à Khouribga (Samir Guezzaz)

18h00 : RSB-OCS au stade municipal à Berkane (Adil Zourak)

19h00 : IRT-KACM au Grand stade de Tanger (Abderrahim Yaagoubi)

20h00 : RCA-RCOZ au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca (Taoufik Gourar)



Coupe de l’amitié

Espagne-Maroc de golf



Les 14 et 15 décembre au Palm golf de Marrakech s’est déroulée la rencontre Espagne/Maroc placée sous le signe de l’amitié. Plus de 75 golfeuses et golfeurs espagnols et marocains ont pris part à cette manifestation sportive.

Résultats

Série Dames Net Stableford (29 participantes)

1ère Rubio Egurbide Aurora (Esp) 37-39 = 76

2ème Lucerga Revel Maria Theresa 42-34=76

3ème Demnati Malika (RGDES) 38-37=75

Série Messieurs Net Stableford (45 participants)

1er El Alaoui Lamda My Youssef R.G.M. 42-39 = 81

2ème Rubio Gonzalez Rafael 33-36= 69

3ème Nunez Buguna Luis 37-31= 68

Dans le même temps se déroulait « La Senior Cup Maroc Espagne » disputée également au Palm golf de Marrakech.

Le Maroc, en remportant les matchs de la 1ère journée (5-1) et de la 2ème journée (11,5/6,5) a largement disposé de son adversaire espagnol.

Matches vendredi 14 décembre

Foursome :

Garcia Martinez/Indias Lobato vs El Mansouri M. Mansouri R 1.0

Calvo Saniuste/Munoz Navarro vs Alaoui Abdellaoui/El Jaffali K. 1.0

Lopez de la Garma/Gonzalez Gonzalez A./Slimane A. /Kraïmi A. 1.0

4BMB

Dias Gallego /Nunez Benito/Benkirane A./Chaïbi M. 1.0

Cano Meseguer F. /Montes Jovellar F./Trivero S./El Bachaoui Z. 1.0

La Chica Damas J./Duarte Aguilar J./Driri I./Chakboub A.00

Résultats 5/0

Matches Play Samedi 15 décembre

Calvo Santjuste/Driri I. Esp 1

Duarte Aguilar/Chakboub A. Mar. 1

Garcia Martinez 1./Benkirane A. Esp. 1

Nunez Benito J./Chaïbi M. Maroc 1

Cano Messeguer F./Trivero S. Esp. 1

Munoz Navarro M./El Bachaoui Z. Maroc 1

La Chica Damas J./Mansouri R. Maroc 1

Dias Gallego V./El Jaffali K. 0,5/0,5

Gonzalez Gonzalez A./El Mansouri M. Esp. 1

Montez Jovellar F./Alaoui Abdallaoui M . Maroc 1

Lopez de la GarmaA./Slimani A. 00 concédé Esp.

Indias Lobato I./Kraïmi A.1 Maroc

Maroc 6 Espagne 5

Résultats Finaux 11/5

Le Maroc gagne la Senior Cup 2018 face à l’Espagne