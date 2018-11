Divers sportifs

Championnat D1



Le Mouloudia d'Oujda (MCO) s'est imposé face au Moghreb de Tétouan (1-0), dimanche au Complexe sportif de Fès, en match comptant pour la 9è journée de Botola Maroc Telecom D1 de football.

L’unique réalisation du MCO a été inscrite dès la cinquième minute du jeu par le biais de Nabil Loualji.

Cette victoire permet au MCO de grimper à la 5è position avec 10 points, aux côtés du DHJ, du RCOZ et de l’IRT.

De son côté, le Youssoufia de Berrechid (CAYB) a battu à domicile la Renaissance de Berkane par le même score, grâce à une réalisation signée Yassine Wakili (23è).

Cette belle option permet au CAYB de partager le fauteuil de leader avec le Hassania d’Agadir avec 14 points. Toute récente championne de la Coupe du Trône, la RSB (9 points) stagne à la 9è place, ex aequo avec le FUS, le RCA, l’OCK et l’AS FAR.

Par ailleurs, le Rapide Oued Zem et le Difaâ El Jadida se sont quittés sur un nul (1-1). Les Doukkalis ont ouvert le score à la 31è minute du jeu par Saimon Msuva. Le RCOZ est parvenu à égaliser la mise à la 2è minute du temps additionnel de la rencontre, grâce à Imad Errahouli. Quatre minutes plus tard, le RCOZ avait même pu faire le break, mais sans compter sur Saer Sene qui n'a pas cadré son penalty.

Après ce nul, les deux adversaires rejoignent le Kawkab de Marrakech à la 4è position avec 11 points.



Marathon du

désert d'Oman



Les athlètes marocains Rachid El Morabity et Aziza Raji ont remporté la sixième édition du Marathon du désert d’Oman qui s'est clôturée jeudi dernier.

Les Marocains ont dominé la course dans les deux catégories messieurs et dames. Ainsi chez les messieurs, les frères El Morabity Rachid et Mohamed ont remporté respectivement la première et la deuxième places de la compétition suivis du coureur Sami El Saidi du Sultanat d'Oman, pays hôte.

Chez les dames, la coureuse Aziza Raji, une habituée du Marathon des sables, s'est adjugé haut la main la première place suivie de la Française Kathleen Lafoyne et de la Britannique Karen De.

Le Marathon d’Oman s’est déroulé en six étapes, les coureurs ont parcouru une distance de 25 km lors de la première étape, puis 20 et 28 km lors des deuxième et troisième jours avant d'enchaîner 27 km et 42 km de nuit dans le désert lors de la quatrième et la cinquième journée, la plus importante et la plus difficile, pour terminer le parcours avec 23 km lors de la dernière et sixième journée.

Selon les médias locaux, cet événement, soutenu par le ministère du Tourisme d’Oman, a pour but de promouvoir le secteur du tourisme sportif et de renforcer la position du sultanat en tant que lieu propice aux événements et championnats internationaux.