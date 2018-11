Divers sportifs

Equipe

nationale U-20



La sélection marocaine de football des moins de 20 ans devait disputer hier un premier match amical, avant un autre le 18 novembre à Bamako, contre les Aiglons du Mali. Ces deux matches s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des Nationaux pour les prochaines échéances.



En prévision de cette rencontre, l’entraîneur de l’équipe nationale U-20, Zakaria Aboub, a convoqué 21 joueurs, à savoir: Laghzal Youssef (AMF), Jemal Ahmed (RAC), Tahif Adil (AMF), Rabii M'hammad (WAC), Driouch Zakaria (MAT), Bousqal Hamza (AMF), Souboul Mohamed (RCA), El Moubarik El Mehdi (FUS), El Amrani Omar (AMF), Lahtimi Mountassir (FUS), Mehyaoui Abdelghani (RSB), Darraoui Youssef (OCK), Manaoute El Haytam (AMF), Alachbili Taha (MAT), Haimoud Abdellah (AMF), Chahir Ibrahim (OCK), Sallaoui Sofyan (JSKT), Aitoubna Naoufal (FUS), Hmamou Mourad (IRT), Tamoudi Yassine (OCK) et Thalal Jad (KACM).



Sports

automobiles



La Fédération Royale marocaine des sports automobiles (FRMSA) organise, les 17 et 18 novembre à Laâyoune, la finale de la Coupe du Trône des sports automobiles.

Cette manifestation, qui se déroulera sur un circuit fermé dans le quartier Al-Wifaq, connaîtra la participation d'environ 40 pilotes représentant plusieurs clubs marocains affiliés à la FRMSA.

La finale de la Coupe du Trône se disputera samedi, tandis que celle de "la Coupe de l'Indépendance" aura lieu dimanche, a déclaré à la MAP le président délégué de la FRMSA, Abderrahim Abdane.

Il a noté que cet évènement de deux jours vise à rapprocher cette discipline sportive des habitants de la ville de Laâyoune et à découvrir de nouveaux champions des sports automobiles.

Il s’agit également de permettre aux participants de constater de visu les progrès socioéconomiques réalisés à Laâyoune sur tous les plans, a relevé M. Abdane.

A cette occasion, des compétitions de courses de "M1", "M2", "M3" et "Show Drift" se disputeront entre les clubs participant à cette manifestation.