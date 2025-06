Entrée en scène du Wydad au Mondial des clubs : Faire bonne figure devant City

C’est aujourd’hui que le Wydad de Casablanca entamera son parcours au Mondial FIFA des clubs. Les Rouges croiseront le fer avec Manchester City, rencontre programmée à partir de 17 heures au stade Lincoln Financial Field à Philadelphie et sifflée par l’arbitre brésilien Ramon Abatti Abel.



Sur le papier, le gap se veut énorme entre les deux formations, mais le WAC, même s’il partira en Petit Poucet, tâchera certainement de vendre cher son scalp et sortir un match correct qui fera honneur à l’institution Wydad.



Ça ne sera pas une mince affaire pour les Rouges tenus de bien négocier leur première sortie du groupe G en vue de gagner en confiance et d’envisager la suite de la compétition dans de bonnes dispositions.



Le WAC, qui a renforcé ses rangs en perspective de cette Coupe du monde, pourra compter sur ses fidèles supporteurs d’ici et d’ailleurs qui ont fait le déplacement au pays de l’Oncle Sam et qui ne manqueront pas de donner de la voix quels que soient le déroulement et la tournure de ce match face à une grosse écurie du football mondial qui regorge de joueurs de talent, coachés par un certain Pep Guardiola, l’un des meilleurs entraîneurs du circuit.



L’autre match de ce groupe opposera demain jeudi à 2h00 l’équipe émiratie d’Al Aîn à son homologue italienne de la Juventus de Turin. Quant à la suite du programme du Wydad, le WAC affrontera la Juve dimanche prochain à 17 heures et Al Aîn jeudi 26 juin à 20 heures, ces deux matches auront pour cadre le stade Audi Field à Washington, D.C.)



Programme du mercredi

02h00 : Monterry-Inter Milan

17h00 : Manchester City-Wydad Casablanca

20h00 : Real Madrid-Al Hilal

23h00 : Pachuca-Red Bull Salzbourg.